Articulação intersetorial fortalece a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência

O entendimento é de que somente por meio da integração entre as secretarias de Assistência, Educação, Segurança, Saúde, Justiça, entre outras será possível identificar, enfrentar e prevenir as mais diversas formas de violência, blindando os jovens contra os impactos duradouros que essas violações podem causar em suas vidas.





A partir dessa articulação, da capacitação da rede e da elaboração de fluxos de atendimento para crianças e adolescentes em situação de violência, serão fortalecidas redes de apoio compostas por pessoas de confiança da vítima, capazes de acolher de forma adequada seus relatos.





Pode ser a professora, o agente de saúde, o porteiro ou qualquer outro profissional em quem a criança ou o adolescente se sinta seguro para fazer essa revelação.





É necessário nos articularmos nas mais diversas instâncias e capacitar nossos profissionais para que eles saibam como agir nesses momentos e conheçam detalhadamente o fluxo de atendimento existente no município.