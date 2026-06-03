Justiça que escuta, concilia e transforma

A Justiça só cumpre plenamente sua missão quando consegue alcançar a vida real das pessoas. Esse é o desafio diário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, responsável pela Justiça Federal no Espírito Santo e no Rio de Janeiro: transformar decisões judiciais em respostas concretas para a população, especialmente para aqueles que mais dependem do poder público para garantir direitos básicos.





No Espírito Santo, a atuação da Justiça Federal está presente em demandas que impactam diretamente o cotidiano da população capixaba — desde ações previdenciárias e assistenciais até conflitos fundiários ligados à função social da moradia e da terra.





Os números ajudam a dimensionar essa presença. Em 2025, a Seção Judiciária do Espírito Santo recebeu mais de 28 mil novas ações e realizou cerca de 195 mil despachos e decisões judiciais. Foram mais de 30 mil processos baixados, alcançando um índice de atendimento à demanda superior a 108%. Na prática, isso significa que a Justiça Federal solucionou mais processos do que o total de novas ações recebidas no período.