O peso do setor atacadista na economia capixaba

Os números traduzem essa força. Entre 2017 e 2024, o fluxo comercial do Espírito Santo com os demais estados (soma de entradas e saídas de mercadorias) saltou de R$ 210,1 bilhões para R$ 908,5 bilhões, segundo o Confaz. É um crescimento de 332%, equivalente a 4,3 vezes o PIB estadual.





Segundo pesquisa realizada pelo Sincades, estima-se que o atacado capixaba faturou cerca de R$ 200 bilhões. Desse total, R$ 172 bilhões vieram de vendas para fora do Estado, dos quais 70% são para o Sudeste, o que representa aproximadamente 34% das vendas interestaduais do Espírito Santo.





O reflexo aparece também na arrecadação. O ICMS gerado pelo setor passou de R$ 1,87 bilhão em 2016 para R$ 6,64 bilhões em 2025, alta de 255%, enquanto a arrecadação total do tributo cresceu 82% no mesmo período.





Os municípios foram diretamente beneficiados: as transferências subiram de R$ 470 milhões para R$ 1,66 bilhão, ampliando a capacidade de investimento das prefeituras.





Mas o impacto vai além dos impostos. Cada aumento nas vendas do atacado movimenta produção, renda e empregos, ativando transporte, armazenagem, serviços logísticos e o mercado de galpões.





Apesar do cenário favorável, o setor enfrentará desafios importantes com a reforma tributária. Com o IVA, as vendas interestaduais deixarão de ser tributadas na origem e passarão a ser cobradas no destino. Empresas hoje instaladas no Espírito Santo podem ser atraídas por outros estados, mais próximos dos grandes mercados consumidores.