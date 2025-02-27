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Idalberto Moro

Artigo de Opinião

É presidente do Sincades
Idalberto Moro

2025: um ano transformador para o setor atacadista no ES

Em 2024, as mais de três mil empresas atacadistas e distribuidoras geraram mais de 100 mil postos de trabalho diretos e indiretos, comprovando sua relevância para a economia regional
Idalberto Moro
É presidente do Sincades

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 15:00

Publicado em 

27 fev 2025 às 15:00
O ano de 2025 será crucial para a economia do Espírito Santo. Atualmente, o Estado já possui mais de três milhões de metros quadrados destinados à armazenagem, e essa área deve aumentar neste ano. A cada mês, observamos a chegada de novos empreendimentos e a expansão de projetos empresariais na Região Metropolitana.
No setor atacadista, o número de centros de distribuição está crescendo, com modelos de gestão cada vez mais modernos e operações mais automatizadas, conferindo eficiência ao segmento.
O uso de novas tecnologias é essencial para esse desenvolvimento e o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades) tem sido pioneiro ao investir em inovação. Nos últimos quatro anos, mais de R$ 185 milhões foram destinados ao Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec).

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Esse investimento é estratégico: o uso de novas tecnologias é importante para a evolução do setor. É necessário fomentar o surgimento e a consolidação de startups que possam desenvolver soluções disruptivas para modernizar as operações de distribuição e logística, e nos tornar mais competitivos no mercado.
Em 2024, as mais de três mil empresas atacadistas e distribuidoras geraram mais de 100 mil postos de trabalho diretos e indiretos, comprovando sua relevância para a economia regional. No último ano, o Sincades, focado na transformação digital, reuniu mais de 200 profissionais do segmento para capacitação no uso da inteligência artificial na gestão e operação, além de utilizá-la como ferramenta para análise do comportamento do consumidor. Essa foi apenas uma das 12 iniciativas promovidas pelo Sincades Tech no decorrer do ano.
A representatividade do setor atacadista e distribuidor no Estado continua a crescer. A gigante do e-commerce mundial Shopee ampliou suas operações no Espírito Santo, estabelecendo centros logísticos em Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e São Mateus. Em breve, um novo condomínio logístico, o Complexo Serra Log, será inaugurado na Serra, e promete ser um dos maiores galpões industriais do município. A Jequiti Cosméticos anunciou a transferência de suas operações logísticas de São Paulo para o Espírito Santo.
Centro de Distribuição da Shopee em Santana de Parnaíba (SP)
Centro de Distribuição da Shopee em Santana de Parnaíba (SP) Crédito: Divulgação
Outras empresas, como Madeira Madeira, Whirlpool, Arezzo, Magalu, Hypera Pharma e Raia Drogasil já estão investindo aqui para ampliar seus negócios e crescer. É exatamente isso que desejamos: atrair mais investidores para conhecerem o potencial econômico capixaba.
Alinhada a esse objetivo, a Modal Expo 2025, primeira feira de logística, transporte e comércio exterior do Estado, será realizada de 3 a 5 de junho no Pavilhão de Carapina, na Serra. O evento reunirá três dos principais segmentos que movimentam nossa economia e promete colocar o Espírito Santo na rota de negócios nacionais e internacionais, abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento regional.

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