2025: um ano transformador para o setor atacadista no ES

O ano de 2025 será crucial para a economia do Espírito Santo. Atualmente, o Estado já possui mais de três milhões de metros quadrados destinados à armazenagem, e essa área deve aumentar neste ano. A cada mês, observamos a chegada de novos empreendimentos e a expansão de projetos empresariais na Região Metropolitana.

O uso de novas tecnologias é essencial para esse desenvolvimento e o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades) tem sido pioneiro ao investir em inovação. Nos últimos quatro anos, mais de R$ 185 milhões foram destinados ao Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec).

Esse investimento é estratégico: o uso de novas tecnologias é importante para a evolução do setor. É necessário fomentar o surgimento e a consolidação de startups que possam desenvolver soluções disruptivas para modernizar as operações de distribuição e logística, e nos tornar mais competitivos no mercado.

Em 2024, as mais de três mil empresas atacadistas e distribuidoras geraram mais de 100 mil postos de trabalho diretos e indiretos, comprovando sua relevância para a economia regional. No último ano, o Sincades, focado na transformação digital, reuniu mais de 200 profissionais do segmento para capacitação no uso da inteligência artificial na gestão e operação, além de utilizá-la como ferramenta para análise do comportamento do consumidor. Essa foi apenas uma das 12 iniciativas promovidas pelo Sincades Tech no decorrer do ano.

Centro de Distribuição da Shopee em Santana de Parnaíba (SP) Crédito: Divulgação

Outras empresas, como Madeira Madeira, Whirlpool, Arezzo, Magalu, Hypera Pharma e Raia Drogasil já estão investindo aqui para ampliar seus negócios e crescer. É exatamente isso que desejamos: atrair mais investidores para conhecerem o potencial econômico capixaba.