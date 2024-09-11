Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
E-commerce

Shopee inaugura novos centros logísticos em mais três cidades do ES

Com a aberturas dos espaços para agilizar as entregas, Espírito Santo conta agora com seis hubs logísticos da empresa
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 set 2024 às 11:44

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 11:44

Shopee amplia atuação no Espírito Santo
Shopee amplia atuação no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Gigante do e-commerce mundial, a Shopee está ampliando suas operações no Espírito Santo. A empresa inaugurou, no final de agosto, mais três hubs logísticos no Estado, nas cidades de CariacicaGuarapari São Mateus
Os novos espaços operam no modelo de última milha, em que os pedidos de vendedores brasileiros são roteirizados e encaminhados diretamente aos consumidores, prometendo uma experiência de compra on-line mais rápida.
Com a novidade, o Espírito Santo agora conta com seis hubs. Os centros existentes estão localizados em Cachoeiro do Itapemirim, Vila Velha e Serra. A expansão fortalece a cadeia logística da empresa, proporcionando maior agilidade na entrega dos pedidos aos consumidores em toda a região.

Veja Também

Compra na Shein e Shopee: quanto fica o look com 'taxa da blusinha'?

Capixaba dribla o desemprego com loja on-line e faz sucesso na Shopee

Também estava previsto uma operação da marca em Colatina, segundo informações da prefeitura. Mas ainda não foi confirmada pela Shopee.
"Para a nossa operação, o Espírito Santo desempenha um papel estratégico, pois a região possui uma grande quantidade de vendedores e também uma alta concentração de consumidores. Com esses novos hubs, reafirmamos nosso compromisso em melhorar a experiência de compra on-line, promovendo uma conexão mais ágil entre vendedores e consumidores", comenta Rafael Flores, líder de Malha e Expansão Logística da Shopee.
No total, o marketplace conta com 11 centros de distribuição localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul – os últimos inaugurados em fevereiro e março, respectivamente. Além disso, são mais de 100 hubs logísticos de primeira e de última milha.
Centro de Distribuição da Shopee em Santana de Parnaíba (SP)
Centro de Distribuição da Shopee em Santana de Parnaíba (SP) Crédito: Divulgação

LEIA MAIS

Itaúnas: parque vai ganhar mirante, tirolesa e restaurante após concessão

Com alta no setor de serviços, PIB do ES cresce 3,1% no primeiro semestre

Porto de Vitória: Vports fecha contrato para movimentar ferro gusa

Unimed Vitória consegue na Justiça Federal decisão contra CVM

Startups no ES criam 'maquininhas de cartão de bairro' com taxas menores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Logística Comércio eletrônico Shopee Vendas On-line
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas
Aliado de ACM Neto, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) será o relator da PEC 6x1
Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados