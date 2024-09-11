Shopee inaugura novos centros logísticos em mais três cidades do ES

Gigante do e-commerce mundial, a Shopee está ampliando suas operações no Espírito Santo. A empresa inaugurou, no final de agosto, mais três hubs logísticos no Estado, nas cidades de Cariacica, Guarapari e São Mateus.
Os novos espaços operam no modelo de última milha, em que os pedidos de vendedores brasileiros são roteirizados e encaminhados diretamente aos consumidores, prometendo uma experiência de compra on-line mais rápida.
Com a novidade, o Espírito Santo agora conta com seis hubs. Os centros existentes estão localizados em Cachoeiro do Itapemirim, Vila Velha e Serra. A expansão fortalece a cadeia logística da empresa, proporcionando maior agilidade na entrega dos pedidos aos consumidores em toda a região.
Também estava previsto uma operação da marca em Colatina, segundo informações da prefeitura. Mas ainda não foi confirmada pela Shopee.
"Para a nossa operação, o Espírito Santo desempenha um papel estratégico, pois a região possui uma grande quantidade de vendedores e também uma alta concentração de consumidores. Com esses novos hubs, reafirmamos nosso compromisso em melhorar a experiência de compra on-line, promovendo uma conexão mais ágil entre vendedores e consumidores", comenta Rafael Flores, líder de Malha e Expansão Logística da Shopee.
No total, o marketplace conta com 11 centros de distribuição localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul – os últimos inaugurados em fevereiro e março, respectivamente. Além disso, são mais de 100 hubs logísticos de primeira e de última milha.