Shopee inaugura novos centros logísticos em mais três cidades do ES

Shopee amplia atuação no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Guarapari e São Mateus. Gigante do e-commerce mundial, a Shopee está ampliando suas operações no Espírito Santo . A empresa inaugurou, no final de agosto, mais três hubs logísticos no Estado, nas cidades de Cariacica

Os novos espaços operam no modelo de última milha, em que os pedidos de vendedores brasileiros são roteirizados e encaminhados diretamente aos consumidores, prometendo uma experiência de compra on-line mais rápida.

Com a novidade, o Espírito Santo agora conta com seis hubs. Os centros existentes estão localizados em Cachoeiro do Itapemirim , Vila Velha e Serra. A expansão fortalece a cadeia logística da empresa, proporcionando maior agilidade na entrega dos pedidos aos consumidores em toda a região.

"Para a nossa operação, o Espírito Santo desempenha um papel estratégico, pois a região possui uma grande quantidade de vendedores e também uma alta concentração de consumidores. Com esses novos hubs, reafirmamos nosso compromisso em melhorar a experiência de compra on-line, promovendo uma conexão mais ágil entre vendedores e consumidores", comenta Rafael Flores, líder de Malha e Expansão Logística da Shopee.

No total, o marketplace conta com 11 centros de distribuição localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul – os últimos inaugurados em fevereiro e março, respectivamente. Além disso, são mais de 100 hubs logísticos de primeira e de última milha.