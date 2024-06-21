Novo centro logístico da Shopee vai começar a funcionar no ES até agosto

Site da Shopee: gigante do e-commerce terá seu terceiro hub logístico no Estado Crédito: Shutterstock

Prefeitura de Colatina detalhou que estão sendo construídos dois galpões, com um total de 1.890 metros quadrados, na Rodovia Cônego João Guilherme, no bairro Santa Helena. Segundo a administração municipal, o investimento vai ajudar a potencializar os negócios da gigante do e-commerce na cidade, na região Noroeste do Estado e no leste de Minas Gerais.

"Pelo menos 40 empregos diretos serão criados no início das operações da Shopee e a expectativa é do cadastramento de 150 veículos para acelerar as entregas e coletas em Colatina e região. A nova unidade de negócios permitirá que o processo de algumas encomendas seja concluído em até 24 horas", informa a prefeitura.

O início das negociações entre Colatina e Shopee aconteceu em novembro de 2023, após a ida de uma comitiva da prefeitura até São Paulo, sede do escritório central da empresa asiática no Brasil. No mesmo mês, os representantes técnicos da gigante do e-commerce estiveram na cidade capixaba, segundo informações da administração.

"A nossa política de atração de novas empresas, adotada a partir de 2021, está fazendo com que Colatina retome o caminho do desenvolvimento. Desde que assumimos a gestão, 17 novas empresas vieram para Colatina, gerando mais de 500 novos empregos no município", afirmou o prefeito Guerino Balestrassi.

A Shopee foi procurada para comentar os investimentos, mas não houve retorno.

Visitando as obras do Hub logístico da Shopee em Colatina! Fase final de construção deste importante centro de negócios e de geração de emprego e renda para a nossa cidade! pic.twitter.com/cqY7XjYz8F — Guerino Balestrassi (@guerinocolatina) June 17, 2024