Com dois hubs logísticos no Espírito Santo, em Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim, a Shopee, gigante do comércio eletrônico mundial, está prestes a expandir a sua atuação no Estado.
Localizado em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, o novo hub logístico do marketplace que conecta vendedores e consumidores está previsto para ser inaugurado em agosto, segundo informações da administração municipal.
A Prefeitura de Colatina detalhou que estão sendo construídos dois galpões, com um total de 1.890 metros quadrados, na Rodovia Cônego João Guilherme, no bairro Santa Helena. Segundo a administração municipal, o investimento vai ajudar a potencializar os negócios da gigante do e-commerce na cidade, na região Noroeste do Estado e no leste de Minas Gerais.
"Pelo menos 40 empregos diretos serão criados no início das operações da Shopee e a expectativa é do cadastramento de 150 veículos para acelerar as entregas e coletas em Colatina e região. A nova unidade de negócios permitirá que o processo de algumas encomendas seja concluído em até 24 horas", informa a prefeitura.
O início das negociações entre Colatina e Shopee aconteceu em novembro de 2023, após a ida de uma comitiva da prefeitura até São Paulo, sede do escritório central da empresa asiática no Brasil. No mesmo mês, os representantes técnicos da gigante do e-commerce estiveram na cidade capixaba, segundo informações da administração.
"A nossa política de atração de novas empresas, adotada a partir de 2021, está fazendo com que Colatina retome o caminho do desenvolvimento. Desde que assumimos a gestão, 17 novas empresas vieram para Colatina, gerando mais de 500 novos empregos no município", afirmou o prefeito Guerino Balestrassi.
A Shopee foi procurada para comentar os investimentos, mas não houve retorno.
Novo centro logístico da Shopee vai começar a funcionar no ES até agosto