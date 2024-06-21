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Comércio eletrônico

Novo centro logístico da Shopee vai começar a funcionar no ES até agosto

Obras de dois galpões que serão usados para processamento de encomendas estão em fase final; operações devem gerar 40 empregos
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 jun 2024 às 18:58

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 18:58

Site da Shopee
Site da Shopee: gigante do e-commerce terá seu terceiro hub logístico no Estado Crédito: Shutterstock
Com dois hubs logísticos no Espírito Santo, em Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim, a Shopee, gigante do comércio eletrônico mundial, está prestes a expandir a sua atuação no Estado.
Localizado em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, o novo hub logístico do marketplace que conecta vendedores e consumidores está previsto para ser inaugurado em agosto, segundo informações da administração municipal. 
Prefeitura de Colatina detalhou que estão sendo construídos dois galpões, com um total de 1.890 metros quadrados, na Rodovia Cônego João Guilherme, no bairro Santa Helena. Segundo a administração municipal, o investimento vai ajudar a potencializar os negócios da gigante do e-commerce na cidade, na região Noroeste do Estado e no leste de Minas Gerais.

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"Pelo menos 40 empregos diretos serão criados no início das operações da Shopee e a expectativa é do cadastramento de 150 veículos para acelerar as entregas e coletas em Colatina e região. A nova unidade de negócios permitirá que o processo de algumas encomendas seja concluído em até 24 horas", informa a prefeitura. 
O início das negociações entre Colatina e Shopee aconteceu em novembro de 2023, após a ida de uma comitiva da prefeitura até São Paulo, sede do escritório central da empresa asiática no Brasil. No mesmo mês, os representantes técnicos da gigante do e-commerce estiveram na cidade capixaba, segundo informações da administração.
"A nossa política de atração de novas empresas, adotada a partir de 2021, está fazendo com que Colatina retome o caminho do desenvolvimento. Desde que assumimos a gestão, 17 novas empresas vieram para Colatina, gerando mais de 500 novos empregos no município", afirmou o prefeito Guerino Balestrassi.
A Shopee foi procurada para comentar os investimentos, mas não houve retorno.
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