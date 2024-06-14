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Primeiro lote

SUV elétrico de luxo chega ao Porto de Vitória para ser lançado no país

Com previsão de lançamento em breve, primeiro lote do Chevrolet Blazer EV chegou nesta sexta-feira (14) ao Brasil por terminal no Espírito Santo
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 jun 2024 às 20:53

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 20:53

Blaze é um SUV elétrico da Chevrolet que chegou ao Brasil pelo Espírito Santo
Blazer é um SUV elétrico da Chevrolet que chegou ao Brasil pelo Espírito Santo Crédito: Divulgação
Consolidado como o Estado que mais recebe carros elétricos importados no país, o Espírito Santo ganhou mais uma vez destaque nessa rota. Nesta sexta-feira (14), o Porto de Vitória recebeu o primeiro lote de uma SUV de luxo  que ainda será lançada no Brasil. 
A chegada das primeiras unidades da Chevrolet Blazer EV no país na Vports, que opera o complexo do Porto de Vitória, contou ainda com a presença do vice-presidente da General Motors na América do Sul, Fabio Rua.
O executivo veio participar da solenidade da chegada dos veículos, organizada juntamente com o time de operações da autoridade portuária capixaba, a partir da parceria com a Comexport e com a Kline.
Segundo a Vports, nos primeiros cinco meses deste ano, chegaram pelo Espírito Santo 75.372 veículos, representando um crescimento de 215% em relação ao mesmo período do ano passado.

Crescimento de 35% em cargas

No primeiro quadrimestre deste ano, o volume total de cargas movimentadas superou em 35% os quatro primeiros meses de 2023.
No total, de janeiro a abril, foram 2,6 milhões de toneladas de produtos movimentados, entre contêineres, granéis sólidos e carga geral, em mais um recorde para o porto. No segmento de carga geral, o crescimento do quadrimestre foi de 50%, totalizando 351 mil toneladas movimentadas.
Entre os destaques, está o aumento de 126% na movimentação de granito. Já os contêineres tiveram um aumento de 72%, comparando o mesmo período dos dois anos, com destaque para o café, que cresceu mais de 350%.
Das 834 mil toneladas referentes a granéis sólidos – um aumento de 22% –, merecem destaque o carvão e os concentrados minerais. Já em relação aos granéis líquidos, a soda cáustica representou um crescimento de 23%, totalizando 63 mil toneladas movimentadas.
Para o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão, os volumes recordes e o crescimento registrado no quadrimestre são resultado de um trabalho focado em dar mais dinamismo, eficiência, flexibilidade e estrutura ao porto.
“O Espírito Santo tem vocação portuária, mas era latente a necessidade de investir em modernização e infraestrutura, além de tornar as relações comerciais mais ágeis e personalizadas, permitindo atender com eficiência as demandas dos clientes. E é nisso que temos apostado”, considera.
Segundo ele, desde o início da concessão para a gestão privada, oito novos contratos foram firmados, enquanto a média anterior era de um novo contrato a cada quatro anos.

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