Portos do ES estão na rota de carros elétricos e movidos a hidrogênio

Porto de Vitória virou porta de entrada para carros híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio Crédito: Fernando Madeira

No ano de 2023, o Espírito Santo se consolidou como o Estado que mais recebeu carros importados no país, estabelecendo-se como a porta de entrada do que há de mais moderno, atual e sustentável quando o assunto é produto automotivo.

Até o final de outubro de 2023, a importação de veículos de passageiros no Espírito Santo movimentou US$ 1,2 bilhão, o que equivale a R$ 5,8 bilhões. O valor é considerado recorde para o Estado e representa um aumento de 132% em relação ao mesmo período de 2022.

E quando o assunto é inovação para o dia a dia do motorista, o destaque fica para os carros elétricos e híbridos, que também ganharam espaço, chegando em peso ao Espírito Santo em 2023.

Além de contribuírem para redução das emissões de carbono e garantir economia para o motorista, eles contam com várias inovações para facilitar a vida de quem dirige, como achar a vaga e estacionar sozinho e dispor de câmeras que leem placas de sinalização e alertam se a velocidade excede o permitido.

Até setembro de 2023, chegaram pelo Espírito Santo 12.183 unidades de um modelo de carro híbrido, número três vezes maior que em 2022, quando o Estado recebeu 4.106. Já a quantidade de veículos 100% elétricos dobrou em 2023. Foram 6.231 contra 3.163 em 2022.

“Inauguramos, em 2023, uma operação inovadora, com conexão direta entre a China e o Terminal Portuário de Vila Velha. Atualmente, o Espírito Santo é a porta de entrada para os carros elétricos e híbridos no Brasil.A estimativa é que, até o mês de dezembro de 2023, o Estado tenha recebido 15 mil veículos, de acordo com a empresa de transporte marítimo Cosco Shipping. São automóveis híbridos e elétricos das montadoras chinesas”, diz Sidemar Acosta, presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex).

A chinesa GWM (Great Wall Motors), que já desembarca 100% da sua frota no Brasil pelo Espírito Santo, também avalia trazer para o Estado o projeto de veículos a hidrogênio, que prevê o estabelecimento de rotas de transporte de carga no território brasileiro com caminhões a hidrogênio.

Segundo o Sindiex, a companhia sinalizou interesse pelos benefícios tributários regionais e pela possibilidade de utilização do Porto de Vitória para futura exportação dos automóveis.

Em reunião com o governo do Estado, a montadora havia informado que a previsão é que o primeiro caminhão a hidrogênio da GWM, que será usado nos testes iniciais, chegue ao Brasil até o final de 2023, desembarcando pelo Porto de Vitória.

A BYD (Build Your Dreams), maior do mundo na produção de veículos elétricos e híbridos, também reafirmou o interesse pelo complexo portuário capixaba, tanto para a logística de abastecimento do mercado nacional quanto para, futuramente, iniciar a operação de exportação.

NOVIDADES NAS CONCESSIONÁRIAS

No Espírito Santo, concessionárias já contam com vários modelos inovadores disponíveis para os consumidores. A Orvel, concessionária da Renault no Estado, por exemplo, apresenta o Megane E-tech 100% elétrico.

Jairo Camargos, representante da Orvel, conta que o veículo vem importado da França e traz várias novidades, como um sistema avançado de assistência ao motorista, com câmeras que avisam sobre uma mudança inesperada de faixa, alertam de colisão frontal e também sinalizam caso o motorista exceda o limite de velocidade. Outra tecnologia é o farol alto inteligente, que reduz a intensidade automaticamente ao avistar um carro vindo na estrada no sentido contrário.

“O carro tem câmeras no parabrisa que leem as placas de sinalização de velocidade e avisam no painel caso o motorista esteja acima do permitido. O sistema faz um alerta de mudança de faixa ao condutor, com tremor no volante, e também pode voltar sozinho para a faixa, além de sinalizar se tem algum carro ao lado”, enfatiza.

Já Bruno Conti, diretor da GW Líder, representante da GWM no Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro, detalha que, além de os carros serem híbridos ou 100% elétricos, outro destaque são algumas inovações que apresentam. Uma delas é o comando de voz, que realiza tarefas como abaixar volume e vidros ou ligar o ar-condicionado.

Além disso, os modelos, como o Haval, contam com tecnologia full park assist, termo em inglês para assistente de estacionamento completo. É só clicar em um botão que o carro seleciona a vaga e estaciona sozinho. O veículo também tem câmera que grava sempre os últimos 50 metros percorridos, possibilitando fazer uma manobra mais difícil ou em rua sem saída de forma autônoma.

“O mercado dos carros híbridos e elétricos vai continuar crescendo nos próximos anos, bem como a tecnologia nos veículos. O que o mercado está pedindo em termos de tecnologia é o carro e o consumidor estarem cada vez mais conectados e com funções que podem ser feitas remotamente. Num aplicativo, será possível checar o nível de bateria, pneus e previsão do comportamento de direção, ajudando até a escolher o melhor horário de saída para o destino”, informa.

Inovações concretas e relevantes no quesito eletrificação também estão sendo apresentadas nos modelos da

Mercedes-Benz. A ideia principal é levar autonomia e eficiência elétrica à potência, tecnologia e luxo já conhecidos pelo mercado.

Segundo informações da Vitória Motors, o destaque especial é para os novos SUVs compactos eletrificados GLA e GLB, em versões com sistema híbrido. O GLA tem como posicionamento o foco no individual e na esportividade, já o GLB tem como proposta oferecer mais espaço e conforto. Outra novidade é a quinta geração do Jeep Grand Cherokee, que chega em breve ao Brasil, do tipo híbrida plug-in, utilizando a plataforma 4xe.

Segundo a Vitória Motors Jeep, um carro que já é referência de luxo e tecnologia está ainda mais inovador, em desempenho, conforto e funcionalidades.