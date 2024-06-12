Aquaviário pode ter novo ponto de parada no Porto de Vitória

O governo do Estado está estudando a implantação de uma estação do Aquaviário ao lado do Armazém 5 do Porto de Vitória, que será assumido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O anúncio do estudo foi feito pelo secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, durante a cerimônia de inauguração da reformas dos armazéns do Porto de Vitória nesta quarta-feira (12).
Segundo Noronha, há o desejo de instalar uma estação ali para facilitar a chegada do público ao espaço, mas a decisão ainda depende de questões técnicas. "A ideia é fazer na ponta dos armazéns, acessando tanto pelo armazém 5 quanto para facilitar a chegada à escola do Senai, que vai receber 1.800 alunos por dia", detalha Noronha.
Outra novidade é a previsão de implantação de um hub de pesquisas voltadas para a economia do mar, que será instalado em um dos andares do prédio administrativo do armazém 5. "Será um local de pesquisas e iniciativas ligadas à economia do mar e inovação", acrescenta o secretário.
O Aquaviário foi inaugurado em agosto do ano passado e hoje conta com três estações: na Praça do Papa, em Vitória; na Prainha, em Vila Velha; e em Porto de Santana, Cariacica.