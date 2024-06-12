Aquaviário pode ter novo ponto de parada no Porto de Vitória

Segundo Noronha, há o desejo de instalar uma estação ali para facilitar a chegada do público ao espaço, mas a decisão ainda depende de questões técnicas. "A ideia é fazer na ponta dos armazéns, acessando tanto pelo armazém 5 quanto para facilitar a chegada à escola do Senai, que vai receber 1.800 alunos por dia", detalha Noronha.