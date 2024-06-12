Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES Crédito: Seacrest/Divulgação

De janeiro a março deste ano, a economia do Espírito Santo cresceu 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Indicador de Atividade Econômica da Federação das Indústrias do Espírito Santo (IAE-Findes) e apontam que o resultado do Estado foi maior do que o registrado no Brasil, que teve alta de 2,5% no PIB no mesmo período, segundo estimativa do IBGE.

O estudo da Findes mostra que o resultado do Estado ocorreu principalmente graças ao setor industrial, que cresceu 5,9% no período, enquanto o país ficou em 2,8%.

Para o ano de 2024, as projeções do IAE-Findes apontam que a alta da economia capixaba deve ser de 3,4%. Segundo as perspectivas do IAE-Findes, a indústria será a principal responsável por impulsionar o PIB local. O crescimento projetado para o setor, neste ano, é de 8,8%, seguido pelos setores da agropecuária (3,2%) e serviços e comércio (2,9%).

Paulo Baraona, presidente em exercício da Findes, avalia os primeiros números do ano como positivos e aponta as oportunidades que devem surgir. “Estamos vendo a economia capixaba crescer acima da média nacional e a indústria desempenhando um papel fundamental para que o Estado alcançasse esse resultado.”

Your browser does not support the audio element. Alta da indústria ajuda economia do ES a crescer 3,6% de janeiro a março

Segundo a economista-chefe da Findes e gerente executiva do Observatório da Indústria, Marília Silva, há boas perspectivas de crescimento da economia capixaba em 2024.

“As expectativas são otimistas devido à continuidade do crescimento da extração de petróleo e gás no Espírito Santo, além do retorno gradual das operações da Samarco. Na Vale, as perspectivas estão concentradas no avanço da produção das plantas de briquete de minério de ferro, sendo este um vetor importante para o crescimento da economia capixaba. Além disso, para 2024, espera-se um desempenho da indústria de transformação superior ao observado em 2023, com destaques para os segmentos de metalurgia, papel e celulose”, afirma a economista.

Setores

A indústria foi o principal setor a contribuir com o crescimento da economia capixaba nos três primeiros meses deste ano, com desempenho positivo em todas as quatro atividades que a compõem. De acordo com o IAE-Findes, a indústria extrativa se destacou com 10,5%, seguida pela energia e saneamento (10,2%), construção (3,2%) e indústria da transformação (1,2%).

O bom resultado da indústria extrativa se deve ao aumento na produção de minério de ferro (3,9%) e de petróleo e gás natural (17,1%).

Segundo o IAE-Findes, o setor de serviços teve aumento de 2,7%, influenciado pelas demais atividades de serviços (3,9%) e pelo ramo de transportes (1,7%). “O setor foi impulsionado pelo aumento de demanda por prestações de serviços, por transporte de pessoas e cargas, porém foi pressionado pela redução na venda de eletrodomésticos, vestuário, equipamentos para escritório e materiais de construção”, explica a economista-chefe da Findes.