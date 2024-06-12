Petroleira abre 60 vagas no ES em curso para trabalho embarcado

Navio-plataforma: curso de capacitação para trabalho embarcado Crédito: Divulgação/PRIO

Prestes a iniciar as suas operações no Espírito Santo , a maior petroleira privada do país vai patrocinar um curso para capacitar 60 moradores de Vitória para o trabalho embarcado.

Para participar, os interessados precisam estar em dia com o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal desenvolvido para famílias de baixa renda no Brasil), ter ensino médio completo e mais de 18 anos.

As aulas acontecerão no Senai Vitória e estão previstas para começar em meados de outubro. A duração do curso é de três meses e a grade possui 160 horas de formação, com aulas cinco vezes na semana, das 18h às 22h, e aulas socioemocionais em alguns sábados.

Ao longo do curso, os alunos receberão um auxílio de R$ 700 por mês, totalizando R$ 2.100 para se manterem, além da gratuidade das aulas no Senai com certificado e disciplinas socioemocionais.

Visita a comunidades

De quinta-feira (13) a sábado (15), responsáveis pelo curso visitarão seis comunidades capixabas para tirar dúvidas e realizar inscrições nos locais. Além disso, pessoas interessadas que se enquadrem no perfil podem se inscrever remotamente neste site até o dia 2 de agosto.

Em conjunto com os apoiadores regionais do programa Reação Offshore, os locais visitados serão: Consolação e Jesus de Nazareth (dia 13); Morro da Garrafa e Gurigica (dia 14); e Itararé e Bonfim (dia 15).

O Reação Offshore é fruto de uma parceria entre o Todos na Luta, Instituto Reação e Firjan Senai, com patrocínio da Prio, e tem como objetivo realizar a capacitação de profissionais para o mercado offshore, formando operadores com conhecimentos técnicos e socioemocionais para o segmento de óleo e gás, contribuindo não apenas para o crescimento do setor, como também para a inserção de mão de obra qualificada no mercado.

A Prio também acompanhará a divulgação local do curso. Atenta à formação de novos profissionais pelo Reação Offshore, a petroleira já contratou mais de 90 profissionais, representando quase 1/3 dos 300 alunos formados.

Após a inscrição, os interessados realizarão um teste on-line, e os classificados farão uma prova presencial no Senai de Vitória, recebendo, então, o resultado final do processo seletivo.

Serviço

Inscrições