Petroleira abre 60 vagas no ES em curso para trabalho embarcado

Prestes a iniciar as suas operações no Espírito Santo, a maior petroleira privada do país vai patrocinar um curso para capacitar 60 moradores de Vitória para o trabalho embarcado.
Patrocinado pela Prio, o Reação Offshore terá a sua terceira edição em 2024 e, pela primeira vez, abrirá turma fora do Rio de Janeiro. O programa oferecerá 60 vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social de Vitória. A realização do curso já tinha sido anunciada por A Gazeta em abril, durante a realização do Vitória Petro Show.
Para participar, os interessados precisam estar em dia com o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal desenvolvido para famílias de baixa renda no Brasil), ter ensino médio completo e mais de 18 anos.
As aulas acontecerão no Senai Vitória e estão previstas para começar em meados de outubro. A duração do curso é de três meses e a grade possui 160 horas de formação, com aulas cinco vezes na semana, das 18h às 22h, e aulas socioemocionais em alguns sábados.
Ao longo do curso, os alunos receberão um auxílio de R$ 700 por mês, totalizando R$ 2.100 para se manterem, além da gratuidade das aulas no Senai com certificado e disciplinas socioemocionais.
Visita a comunidades
De quinta-feira (13) a sábado (15), responsáveis pelo curso visitarão seis comunidades capixabas para tirar dúvidas e realizar inscrições nos locais. Além disso, pessoas interessadas que se enquadrem no perfil podem se inscrever remotamente neste site até o dia 2 de agosto.
Em conjunto com os apoiadores regionais do programa Reação Offshore, os locais visitados serão: Consolação e Jesus de Nazareth (dia 13); Morro da Garrafa e Gurigica (dia 14); e Itararé e Bonfim (dia 15).
O Reação Offshore é fruto de uma parceria entre o Todos na Luta, Instituto Reação e Firjan Senai, com patrocínio da Prio, e tem como objetivo realizar a capacitação de profissionais para o mercado offshore, formando operadores com conhecimentos técnicos e socioemocionais para o segmento de óleo e gás, contribuindo não apenas para o crescimento do setor, como também para a inserção de mão de obra qualificada no mercado.
A Prio também acompanhará a divulgação local do curso. Atenta à formação de novos profissionais pelo Reação Offshore, a petroleira já contratou mais de 90 profissionais, representando quase 1/3 dos 300 alunos formados.
Após a inscrição, os interessados realizarão um teste on-line, e os classificados farão uma prova presencial no Senai de Vitória, recebendo, então, o resultado final do processo seletivo.
Serviço
Inscrições
- Dia 13/6 (quinta-feira): Consolação, das 8h às 11h, na ONG Central das Comunidades; e Jesus de Nazareth, das 13h às 16h, na Rua Afonso Sarlo, 103.
- Dia 14/6 (sexta-feira): Morro da Garrafa, das 8h às 11h, na ONG Associação de Moradores do Morro da Garrafa (Ladeira Anthero Braído, 110); e Gurigica, das 13h às 16h, na Praça de Gurigica (Praça Judith, Rua Desembargador Gilson Mendonça, n° 571).
- Dia 15/6 (sábado): Itararé, das 8h às 11h, na Associação dos Amigos do Ambulatório Santa Rita de Cássia (Rua Marco Aurélio Fardim, n° 147); e Bonfim, das 13h às 16h, no auditório da Escola Municipal Prezideu Amorim.
- As inscrições pode ser feitas pelo link do Reação Offshore, até o dia 2 de agosto.