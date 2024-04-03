Plataforma Frade, que vai ser conectada ao óleo retirado em Wahoo Crédito: Divulgação/PRIO

Desenvolvido inteiramente pela companhia, o campo de Wahoo receberá uma metodologia pioneira chamada tieback, que é a interligação de operações de campos próximos por dutos submarinos. O óleo retirado em Wahoo será levado por duto até o navio-plataforma FPSO Valente/Frade, localizado a uma distância de 35 quilômetros.

Em conversa com A Gazeta, o diretor de Operações da Prio, Francilmar Fernandes, afirmou que a previsão é aumentar a produção da companhia em 40% assim que as atividades forem iniciadas no Espírito Santo. Ele participou nesta quarta-feira (3) do debate "Caminhos de futuro do offshore no ES" na Vitória Petro Show, que está sendo realizada até quinta-feira (4) no Centro de Convenções de Vitória.

"No momento esse projeto é o mais importante da companhia, porque vai aumentar a produção na casa dos 40%. Estamos na casa dos 100 mil barris por dia e, com o início desse projeto, a perspectiva é atingir 140 mil barris por dia" Francilmar Fernandes - Diretor de Operações da Prio

Fernandes destacou ainda que o projeto no campo de Wahoo também testa um novo conceito para aproveitar a acumulação de uma área que não é muito grande, não sendo viável instalar lá diretamente uma estrutura de plataforma. Diante disso, a solução pensada e trazida para o Estado foi o tieback, um sistema que vai interligar o campo de Wahoo por dutos submarinos à plataforma FPSO Valente, no campo vizinho de Frade.

Your browser does not support the audio element. Petroleira traz ao ES tecnologia inédita no país para iniciar produção

"O tieback conecta a acumulação a outra unidade de produção. Na prática, isso reduz o custo de implantação do projeto e o torna viável. E temos no futuro como estudar muitos projetos como esse ao lado de Wahoo. Tem outra acumulação próxima que se chama Taipu, que a gente vai trabalhar para também tentar viabilizar", explica.

Fora do país, essa técnica, segundo Fernandes, já é usada em áreas de campos mais maduros, como no Golfo do México e Reino Unido.

Projeção do campo de Wahoo, no litoral sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PRIO

O campo de Wahoo foi adquirido pela Prio em 2021 e, após início das operações, tem previsão de produzir 40 mil barris de petróleo por dia. Atualmente, a empresa – que está no mercado há 9 anos e é especializada em campos maduros – produz 100 mil barris por dia nos ativos na Bacia de Campos. O investimento total para as operações é de R$ 4 bilhões.

Após início da operação da Prio, a previsão é movimentar R$ 2,5 bilhões em royalties para o Espírito Santo e os municípios nos próximos cinco anos.

Movimentação da cadeia local

O desenvolvimento do campo de Wahoo já movimenta cerca de R$ 800 milhões em investimentos na cadeia de suprimento regional. Fernandes disse que a empresa priorizou fornecedores capixabas e também trouxe gente de fora do país, que se instalou no Espírito Santo para montar os equipamentos, como foi o caso de uma empresa norte-americana que gerou 150 empregos, por exemplo.

"Dos R$ 4 bilhões de Wahoo, quase R$ 1 bilhão estão sendo investidos no Estado, com muitas estruturas sendo fabricadas no Espírito Santo", detalha Fernandes.

Curso para formar mão de obra

Nos próximos meses, a Prio vai iniciar no Espírito Santo um projeto de formação de mão de obra para capacitar profissionais no setor de óleo e gás. O trabalho é semelhante ao que já foi realizado no Rio de Janeiro e a previsão é abrir as inscrições nos próximos meses, preparando profissionais por seis meses.