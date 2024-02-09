ES vai receber R$ 420 milhões após acordo sobre campo de petróleo

Plataforma P-58, da Petrobras, no campo de Jubarte, no litoral sul do Espírito Santo Crédito: Petrobras/Divulgação

Do montante a ser pago pela Petrobras, R$ 289 milhões serão destinados aos cofres do Estado. Desse total, R$ 101 milhões serão pagos à vista, o que corresponde a 35% do valor. Esse pagamento está previsto para março de 2024. Na programação, estão previstas mais 48 parcelas mensais de cerca de R$ 4 milhões, a serem corrigidas pela taxa Selic.

Já os municípios vão receber R$ 132 milhões e três deles ficarão com a maior fatia dos valores a serem pagos pela Petrobras. São eles:

Presidente Kennedy: R$ 42,8 milhões



R$ 42,8 milhões Itapemirim: R$ 38,8 milhões



R$ 38,8 milhões Marataízes: R$ 5,5 milhões



O processo judicial envolvia a produção de petróleo no Campo de Jubarte, no litoral Sul do Espírito Santo, nos períodos de agosto de 2009 a fevereiro de 2011, e dezembro de 2012 a fevereiro de 2015.

"A Secretaria da Fazenda, com o apoio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), desempenhou um papel fundamental para a efetivação desse acordo, participando ativamente das negociações desde a sua fase inicial. A resolução consensual é benéfica para todos. Teremos incremento na arrecadação e esses recursos serão revertidos em políticas públicas para melhor atender o cidadão" Benício Costa - Secretário de Estado da Fazenda

Entenda

Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) detalhou que os auditores fiscais constataram, a partir dos relatórios e boletins publicados pela ANP, alteração brusca no valor do Grau API (escala que mede a densidade dos líquidos derivados do petróleo) no campo de Jubarte.

Na ocasião, o governo do Estado , por meio da Sefaz, solicitou à ANP a adoção imediata de providências administrativas com vistas à adequada apuração e ao recolhimento dos valores corretos devidos pela Petrobras a título de royalties e participação especial.