Ele levou um 'não' e hoje fatura R$ 1,7 milhão ao ano com franquia no ES

Rogério Vaz da Silva e Lediane comandam franquia de óculos Crédito: Divulgação

Na busca por investir em um novo negócio, o representante comercial Rogério Vaz da Silva, de 53 anos, propôs ao irmão o investimento em uma franquia de ótica. O irmão, que já atuava no ramo, negou a proposta. Mas, mesmo assim, Rogério insistiu na ideia e acabou chamando sua mulher para assumir as operações da loja.

Para administrar o negócio, Lediane Desserte Butzke — que era cabo da Polícia Militar — precisou pedir licença da função. Três anos e três lojas depois no interior do Espírito Santo, o casal comemora a decisão e fatura R$ 1,7 milhão com as operações no ano. A primeira unidade foi no município de Colatina; a segunda, em São Gabriel da Palha — municípios no Noroeste capixaba; e a terceira, inaugurada no ano passado, em São Mateus, no Norte do Estado.

Para os próximos meses de 2024, o casal projeta uma nova loja e um faturamento de R$ 3 milhões no ano. “A nossa quarta unidade já está em processo de implantação. O mais legal é que será a unidade de Vitória, que é do meu irmão, e a que motivou pesquisarmos mais sobre a rede e a fazer o investimento”, diz Silva.

Rogério conta que, em 2021, conheceu a rede de óticas Mercadão dos Óculos em anúncio na internet. Em conversa com seu irmão, proprietário de uma pequena loja na mesma área, sugeriu a ideia de transformar o antigo estabelecimento em uma franquia da rede. Mas com o negócio indo bem e o medo de arriscar, o irmão não topou, por isso, levou a esposa para fazer o treinamento e administrar o empreendimento.

“Topei o desafio e fui fazer o curso. Voltei empolgada. Até comentei com o Rogério, em tom de brincadeira, que gostaria de abrir dez unidades. Existe uma Lediane antes e uma depois da franquia”, conta Lediane

"Eu era cabo da Polícia Militar e estava me preparando para subir de cargo. Gosto muito de desafio e, quando Rogério me propôs, topei a experiência. Peguei dois anos de licença e depois poderia voltar, mas fiquei tão encantada por empreender e ter autonomia que acabei pegando aposentadoria. Agora temos ainda mais uma loja de bolsa, além da ótica" Lediane Desserte Butzke - Administradora da franquia