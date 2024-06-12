A reforma dos cinco armazéns do Porto de Vitória, no centro da Capital, foi entregue nesta quarta-feira (12). As obras, iniciadas em agosto do ano passado, englobaram etapas de recuperação estrutural, tratamento de patologias do concreto e de infiltrações, reforma das estruturas e recuperação do perfil arquitetônico, com a limpeza e o tratamento de fachadas e da alvenaria.
Durante a cerimônia de entrega da reforma, o governo do Estado anunciou o destino ao armazém 5, que será administrado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).
Segundo o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, o espaço vai funcionar como um espaço cultural de múltiplos usos, com arena de espetáculos com capacidade para 600 pessoas, área de exposições, salas para cursos e ativações em arte, design e gastronomia. Ainda haverá um espaço com restaurante panorâmico voltado para o porto e a Baía de Vitória.
"A arena vai poder receber espetáculos, mas é um espaço multiuso. A ideia é que ele esteja sempre com calendário de eventos recebendo espetáculos do teatro, dança, mas também seminários e debates. Estudamos também a possibilidade de uma exposição permanente", conta Noronha.
Armazém do Porto de Vitória vai ter arena de espetáculos e restaurante
A partir de agora, o projeto será coordenado pelo Instituto Pedra, em um acordo de cooperação com a Secult e em parceria com o Ministério da Cultura, com recursos da Lei Rouanet. O uso do espaço será construído com a participação da comunidade cultural e do distrito criativo do Centro de Vitória. Os galpões também se encontram em processo de tombamento pelo Conselho Estadual de Cultura.
A previsão do governo é que o espaço seja aberto ao público em 2026, após definição do projeto e obras.
Dos cinco armazéns, dois já tinham espaço definido: o 4 abrigará o Museu Vale e o 3 vai sediar o Senai Porto, unidade de ensino especializada na formação de profissionais para as áreas de logística, gestão portuária, tecnologia da informação e economia do mar. Já os armazéns 1 e 2 terão uso operacional e portuário.
Além da entrega da reforma dos armazéns, será construído pela Vports um centro de vivência em uma área de cerca de 1.000 metros quadrados entre os Armazéns 4 e 5 (Museu Vale e Secretaria da Cultura). O espaço está em fase inicial de projeto e definição de parcerias para posterior detalhamento, mas a ideia é criar um ambiente integrado de lazer, relaxamento e convivência, integrados com o Centro de Vitória, visto que estará próximo da Praça Oito.
Projeção de como vão ficar armazéns do Porto de Vitória
O projeto, viabilizado por uma parceria entre governo do Estado, Vports, Findes, Senai, Vale e Instituto Cultural Vale foi apresentado nesta quarta (12), com conclusão até 2026. A expectativa é que os projetos envolvam investimentos na casa de R$ 100 milhões em recursos privados e públicos.
A inspiração para o novo espaço veio de projetos realizados em outros Estados e países de revitalização de área portuária, como Puerto Madero, em Buenos Aires, Estação das Docas, em Belém (PA) e também a reforma da região portuária do Rio de Janeiro.
Área de ensino
O espaço Senai Porto receberá investimentos superiores a R$ 34 milhões, voltados para obras de reforma e adequação, mobiliário, montagem dos laboratórios e equipamentos de forma geral.
A unidade, a primeira do Espírito Santo instalada em área portuária, iniciará suas atividades em 2025 e terá capacidade de atender cerca de 1,8 mil alunos por dia, sendo 600 por turno.
Museu Vale
No Armazém 4 e no prédio anexo a ele, funcionará a nova sede do Museu Vale em uma área total de 3,9 mil metros quadrados, que passará por novas reformas e adequações para receber o espaço, ganhando uma reestruturação territorial, paisagística, econômica e social. A previsão é que o museu seja aberto ao público em 2026. O topo do prédio que vai abrigar o Museu Vale também vai contar com um restaurante com vista panorâmica da Baía de Vitória.
“A instalação do Museu Vale no Porto de Vitória contribui para a requalificação do centro antigo da cidade, um importante patrimônio histórico de Vitória, e reforça a atuação da Vale de se manter conectada à história do Espírito Santo, proporcionando o acesso à cultura e ao lazer para os capixabas", destaca o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto.
Inauguração da reforma dos armazéns do Porto de Vitória
Integração com a cidade
Os armazéns também receberam nova pintura, a partir de um trabalho de pesquisa desenvolvido pela Vports e pela Secretaria de Estado da Cultura, para escolher a cor mais próxima à original, preservando memória e história.
“A reforma e requalificação dos armazéns são um marco na história do porto, da cidade e do Estado, em um projeto que sintetiza aquilo que entendemos como fundamental: trabalhar coletivamente, estabelecer parcerias, unir forças e promover o desenvolvimento sustentável e compartilhado, sabendo que temos um porto em operação que é parte da vida e da história da cidade, e que pode estar mais integrado à comunidade”, afirma o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.
Para o governador Renato Casagrande, a reforma dos galpões do Porto de Vitória é o principal instrumento de revitalização do Centro, sendo um resgate da história do Estado.
“A revitalização do Centro de Vitória é essencial e nós temos feito diversos investimentos para resgatar a importância do local. Agora, estamos seguindo um caminho de resgate e essa revitalização valoriza a cultura e a história do nosso Estado. O objetivo é recuperar o protagonismo e a vitalidade do Centro da cidade, reconhecendo seu valor histórico, cultural e econômico para a região. Os armazéns funcionando darão uma nova dinâmica a essa região, principalmente nos finais de semana, onde teremos mais opções de lazer. É importante e fundamental essa parceria entre setor privado e setor público”, afirma o governador.