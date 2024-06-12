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Armazém do Porto de Vitória vai ter arena de espetáculos e restaurante

Durante entrega da reforma, nesta quarta (12), governo do Estado apresenta projeto para galpão que será administrado pela Secretaria de Cultura
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 jun 2024 às 20:54

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 20:54

A reforma dos cinco armazéns do Porto de Vitória, no centro da Capital, foi entregue nesta quarta-feira (12). As obras, iniciadas em agosto do ano passado, englobaram etapas de recuperação estrutural, tratamento de patologias do concreto e de infiltrações, reforma das estruturas e recuperação do perfil arquitetônico, com a limpeza e o tratamento de fachadas e da alvenaria.
Durante a cerimônia de entrega da reforma, o governo do Estado anunciou o destino ao armazém 5, que será administrado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).
Segundo o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, o espaço vai funcionar como um espaço cultural de múltiplos usos, com arena de espetáculos com capacidade para 600 pessoas, área de exposições, salas para cursos e ativações em arte, design e gastronomia. Ainda haverá um espaço com restaurante panorâmico voltado para o porto e a Baía de Vitória
"A arena vai poder receber espetáculos, mas é um espaço multiuso. A ideia é que ele esteja sempre com calendário de eventos recebendo espetáculos do teatro, dança, mas também seminários e debates. Estudamos também a possibilidade de uma exposição permanente", conta Noronha.
Armazém do Porto de Vitória vai ter arena de espetáculos e restaurante
A partir de agora, o projeto será coordenado pelo Instituto Pedra, em um acordo de cooperação com a Secult e em parceria com o Ministério da Cultura, com recursos da Lei Rouanet. O uso do espaço será construído com a participação da comunidade cultural e do distrito criativo do Centro de Vitória. Os galpões também se encontram em processo de tombamento pelo Conselho Estadual de Cultura.

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 A previsão do governo é que o espaço seja aberto ao público em 2026, após definição do projeto e obras. 
Dos cinco armazéns, dois já tinham espaço definido: o 4 abrigará o Museu Vale e o 3 vai sediar o Senai Porto, unidade de ensino especializada na formação de profissionais para as áreas de logística, gestão portuária, tecnologia da informação e economia do mar. Já os armazéns 1 e 2 terão uso operacional e portuário.
Além da entrega da reforma dos armazéns, será construído pela Vports um centro de vivência em uma área de cerca de 1.000 metros quadrados entre os Armazéns 4 e 5 (Museu Vale e Secretaria da Cultura). O espaço está em fase inicial de projeto e definição de parcerias para posterior detalhamento, mas a ideia é criar um ambiente integrado de lazer, relaxamento e convivência, integrados com o Centro de Vitória, visto que estará próximo da Praça Oito.

Projeção de como vão ficar armazéns do Porto de Vitória

O projeto, viabilizado por uma parceria entre governo do Estado, Vports, Findes, Senai, Vale e Instituto Cultural Vale foi apresentado nesta quarta (12), com conclusão até 2026. A expectativa é que os projetos envolvam investimentos na casa de R$ 100 milhões em recursos privados e públicos. 
A inspiração para o novo espaço veio de projetos realizados em outros Estados e países de revitalização de área portuária, como Puerto Madero, em Buenos Aires, Estação das Docas, em Belém (PA) e também a reforma da região portuária do Rio de Janeiro. 

Área de ensino

O espaço Senai Porto receberá investimentos superiores a R$ 34 milhões, voltados para obras de reforma e adequação, mobiliário, montagem dos laboratórios e equipamentos de forma geral.
A unidade, a primeira do Espírito Santo instalada em área portuária, iniciará suas atividades em 2025 e terá capacidade de atender cerca de 1,8 mil alunos por dia, sendo 600 por turno.

Museu Vale

No Armazém 4 e no prédio anexo a ele, funcionará a nova sede do Museu Vale em uma área total de 3,9 mil metros quadrados, que passará por novas reformas e adequações para receber o espaço, ganhando uma reestruturação territorial, paisagística, econômica e social. A previsão é que o museu seja aberto ao público em 2026. O topo do prédio que vai abrigar o Museu Vale também vai contar com um restaurante com vista panorâmica da Baía de Vitória. 
“A instalação do Museu Vale no Porto de Vitória contribui para a requalificação do centro antigo da cidade, um importante patrimônio histórico de Vitória, e reforça a atuação da Vale de se manter conectada à história do Espírito Santo, proporcionando o acesso à cultura e ao lazer para os capixabas", destaca o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto.

Inauguração da reforma dos armazéns do Porto de Vitória

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Integração com a cidade

Os armazéns também receberam nova pintura, a partir de um trabalho de pesquisa desenvolvido pela Vports e pela Secretaria de Estado da Cultura, para escolher a cor mais próxima à original, preservando memória e história.
“A reforma e requalificação dos armazéns são um marco na história do porto, da cidade e do Estado, em um projeto que sintetiza aquilo que entendemos como fundamental: trabalhar coletivamente, estabelecer parcerias, unir forças e promover o desenvolvimento sustentável e compartilhado, sabendo que temos um porto em operação que é parte da vida e da história da cidade, e que pode estar mais integrado à comunidade”, afirma o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.
Para o governador Renato Casagrande, a reforma dos galpões do Porto de Vitória é o principal instrumento de revitalização do Centro, sendo um resgate da história do Estado.
“A revitalização do Centro de Vitória é essencial e nós temos feito diversos investimentos para resgatar a importância do local. Agora, estamos seguindo um caminho de resgate e essa revitalização valoriza a cultura e a história do nosso Estado. O objetivo é recuperar o protagonismo e a vitalidade do Centro da cidade, reconhecendo seu valor histórico, cultural e econômico para a região. Os armazéns funcionando darão uma nova dinâmica a essa região, principalmente nos finais de semana, onde teremos mais opções de lazer. É importante e fundamental essa parceria entre setor privado e setor público”, afirma o governador.

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