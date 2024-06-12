Segundo o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, o espaço vai funcionar como um espaço cultural de múltiplos usos, com arena de espetáculos com capacidade para 600 pessoas, área de exposições, salas para cursos e ativações em arte, design e gastronomia. Ainda haverá um espaço com restaurante panorâmico voltado para o porto e a Baía de Vitória

"A arena vai poder receber espetáculos, mas é um espaço multiuso. A ideia é que ele esteja sempre com calendário de eventos recebendo espetáculos do teatro, dança, mas também seminários e debates. Estudamos também a possibilidade de uma exposição permanente", conta Noronha.

Your browser does not support the audio element. Armazém do Porto de Vitória vai ter arena de espetáculos e restaurante

A partir de agora, o projeto será coordenado pelo Instituto Pedra, em um acordo de cooperação com a Secult e em parceria com o Ministério da Cultura, com recursos da Lei Rouanet. O uso do espaço será construído com a participação da comunidade cultural e do distrito criativo do Centro de Vitória. Os galpões também se encontram em processo de tombamento pelo Conselho Estadual de Cultura.

A previsão do governo é que o espaço seja aberto ao público em 2026, após definição do projeto e obras.

Dos cinco armazéns, dois já tinham espaço definido: o 4 abrigará o Museu Vale e o 3 vai sediar o Senai Porto, unidade de ensino especializada na formação de profissionais para as áreas de logística, gestão portuária, tecnologia da informação e economia do mar. Já os armazéns 1 e 2 terão uso operacional e portuário.

Além da entrega da reforma dos armazéns, será construído pela Vports um centro de vivência em uma área de cerca de 1.000 metros quadrados entre os Armazéns 4 e 5 (Museu Vale e Secretaria da Cultura). O espaço está em fase inicial de projeto e definição de parcerias para posterior detalhamento, mas a ideia é criar um ambiente integrado de lazer, relaxamento e convivência, integrados com o Centro de Vitória, visto que estará próximo da Praça Oito.

Projeção de como vão ficar armazéns do Porto de Vitória

O projeto, viabilizado por uma parceria entre governo do Estado, Vports, Findes, Senai, Vale e Instituto Cultural Vale foi apresentado nesta quarta (12), com conclusão até 2026. A expectativa é que os projetos envolvam investimentos na casa de R$ 100 milhões em recursos privados e públicos.

A inspiração para o novo espaço veio de projetos realizados em outros Estados e países de revitalização de área portuária, como Puerto Madero, em Buenos Aires, Estação das Docas, em Belém (PA) e também a reforma da região portuária do Rio de Janeiro.

Área de ensino

A unidade, a primeira do Espírito Santo instalada em área portuária, iniciará suas atividades em 2025 e terá capacidade de atender cerca de 1,8 mil alunos por dia, sendo 600 por turno.

Museu Vale

“A instalação do Museu Vale no Porto de Vitória contribui para a requalificação do centro antigo da cidade, um importante patrimônio histórico de Vitória, e reforça a atuação da Vale de se manter conectada à história do Espírito Santo, proporcionando o acesso à cultura e ao lazer para os capixabas", destaca o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto.

Inauguração da reforma dos armazéns do Porto de Vitória

Integração com a cidade

Os armazéns também receberam nova pintura, a partir de um trabalho de pesquisa desenvolvido pela Vports e pela Secretaria de Estado da Cultura, para escolher a cor mais próxima à original, preservando memória e história.

“A reforma e requalificação dos armazéns são um marco na história do porto, da cidade e do Estado, em um projeto que sintetiza aquilo que entendemos como fundamental: trabalhar coletivamente, estabelecer parcerias, unir forças e promover o desenvolvimento sustentável e compartilhado, sabendo que temos um porto em operação que é parte da vida e da história da cidade, e que pode estar mais integrado à comunidade”, afirma o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.

Para o governador Renato Casagrande , a reforma dos galpões do Porto de Vitória é o principal instrumento de revitalização do Centro, sendo um resgate da história do Estado.