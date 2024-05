Qualificação

Senai do Centro de Vitória vai atender 1.800 alunos por dia; veja cursos

Aulas serão para áreas de Logística, Tecnologia da Informação, Gestão Portuária e Economia do Mar; primeiras turmas devem começar no primeiro semestre de 2025

Perspectiva de como será o Senai Porto, no Armazém 3 da VPorts. (Divulgação / Findes)

A nova unidade do Senai, que vai funcionar no Centro de Vitória, vai atender 1.800 alunos por dia em 26 cursos técnicos e de qualificação profissional. A instituição vai ocupar o Armazém 3 da VPorts, concessionária responsável pelo Porto de Vitória, e vai contar com um investimento na ordem de R$ 34,2 milhões.

As aulas serão para áreas de Logística, Tecnologia da Informação, Gestão Portuária e Economia do Mar. O contrato de locação entre o Senai e a VPorts foi assinado nesta sexta-feira (10).

A primeira fase de obras consiste na área do térreo e deverá ficar pronta no primeiro semestre de 2025, com capacidade para atender 840 alunos. O portfólio contará com cursos de metalmecânica, logística e tecnologia da informação.

A parte do mezanino, segunda etapa do projeto, deve ser concluída no primeiro semestre de 2026, com a ampliação do portfólio de TI e Logística. A partir desse momento, serão 1.800 alunos, sendo 600 deles por turno (manhã, tarde e noite). A fase final, que vai contemplar as qualificações de Economia do Mar, estará liberada para as formações até dezembro de 2026.

“Estamos fazendo a expansão das nossas ofertas como um todo. E para aproveitar o potencial logístico do Espírito Santo, estamos trazendo os cursos para área portuária. A expectativa é que os alunos comecem a estudar a partir de 2025. Por enquanto, vamos mandar a parte de metalmecânica na unidade da Beira-Mar, mas depois vamos transferi-la para o armazém da VPorts. Futuramente, os alunos poderão fazer o aperfeiçoamento na área portuária”, comenta a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini.

O sócio da Quadra Capital e membro do Conselho de Administração da Vports, Paulo Cesena, ressalta que o contrato de concessão do Porto de Vitória é de 35 anos e um dos compromissos da empresa é recuperar os armazéns.

“Essa parceria com o Senai é fundamental porque traz toda a parte de desenvolvimento industrial integrado com as necessidades que o porto tem”, afirma o executivo.

Confira os cursos

LOGÍSTICA

Técnico em Portos



Operador de Logística Portuária

Técnicas de Lançamento e Movimentação de Cargas – Riggers

Plano de Rigger

Lean na Logística

Operação com empilhadeiras Reach Stacker RS

Operação de Transtainers Rubber Tyred Gantry RTG

Operação de Guindaste Mobille Harbour Crane MHC

Operação de Porteiner - Ship To Shore STG

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Especialista em Inteligência Artificial

Cyber Segurança

Computação em nuvens

Desenvolvedor de BI

Desenvolvedor Python, Full Stack, Javascript, Back End

Design de Jogos para mobile

Programador Front-Edn, Full-Stack e Back-End

Desenvolvedor Web

Gerenciamento de Projetos Ágeis

Web designer UI/UX

Cloud Computing

ECONOMIA DO MAR

Técnico em Construção Naval

Soldador NavalProcessos de construção e reparo navais e offshore e Interpretação de projetos navais e offshore

Construção e reparo de estruturas navais e offshore

Automação de processos de operações marítimas

Corte e Soldagem Subaquática Montagem e Manutenção Subaquática

Trainee em ROV Eletroeletrônica, ROVHidráulica, ROV Petróleo e Gás Indústria Pesqueira

