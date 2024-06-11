Aeroporto de Vitória: proposta para aumentar o número de voos Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação

Para as empresas aéreas conseguirem a redução do imposto nas operações com o combustível será necessário cumprir alguns requisitos, segundo o projeto de lei, como o crescimento do número de assentos ofertados e o acréscimo de voos regulares oferecidos, com origem no Espírito Santo.

Conforme o projeto, o percentual de queda na aplicação do imposto vai depender do alcance das metas estabelecidas, podendo ser reduzido para 12%, 9% ou 7%. Há regras para o exercício de 2024 e para os próximos anos.

Como será calculada a carga tributária

Aumento de assentos:

12%: quando a variação positiva de assentos for de 1% a 9%;

quando a variação positiva de assentos for de 1% a 9%; 9%: quando o aumento for de 10% a 14%;

quando o aumento for de 10% a 14%; 7%: quando o crescimento for igual ou superior a 15%.

Acréscimo de voo:

Quando houver acréscimo de voo de passageiros, o percentual de variação de assentos para obter o desconto no imposto do combustível será reduzido em 50% nas seguintes condições.

Your browser does not support the audio element. ES propõe reduzir ICMS de combustível de aviação para atrair mais voos

Carga de 9%: quando houver novo voo regular para um destino em relação aos voos regulares ofertados em maio de 2024

quando houver novo voo regular para um destino em relação aos voos regulares ofertados em maio de 2024 Carga de 7%: quando tiver novo voo regular para dois destinos em relação aos regulares em maio de 2024.

Boas notícias decolando! Enviei à @assembleiaes um projeto de lei para reduzir o ICMS sobre o combustível de aviação, que atualmente é 17% e pode chegar a até 7%. ✈️ Quanto mais voos e assentos disponíveis, menor o ICMS. Essa medida estimula a expansão da malha aérea e impulsiona… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) June 10, 2024

Caso aprovada, a medida alterará a Lei 10.568/2016, de 26 de julho de 2016, que instituiu o programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo. A proposta visa melhorar o ambiente de negócios e competitividade das operações de aviação comercial no Estado, reduzindo o imposto na saída interna de querosene de aviação promovida por distribuidora de combustível com destino à empresa de transporte aéreo de passageiros ou cargas.

Segundo o projeto de lei enviado para a Assembleia Legislativa, um estudo feito analisando dados de maio de 2023 a abril de 2024 aponta que a renúncia média mensal estimada de receita é de R$ 1,1 milhão. A Receita Estadual apresentou na proposta a estimativa de renúncia para 2024 (a partir de maio), 2025 e 2026:

Estimativa de renúncia de receita