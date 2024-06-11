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Turismo e negócios

ES propõe reduzir ICMS de combustível de aviação para atrair mais voos

Governo do Estado apresentou à Assembleia Legislativa uma proposta para reduzir ICMS sobre o querosene de aviação de 17% para até 7%
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 jun 2024 às 10:27

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 10:27

Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória: proposta para aumentar o número de voos Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação
Com o objetivo de aumentar o número de voos para o Espírito Santo, o governo do Estado apresentou à Assembleia Legislativa uma proposta para reduzir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o querosene de aviação de 17% para até 7%.
Para as empresas aéreas conseguirem a redução do imposto nas operações com o combustível será necessário cumprir alguns requisitos, segundo o projeto de lei, como o crescimento do número de assentos ofertados e o acréscimo de voos regulares oferecidos, com origem no Espírito Santo. 

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Conforme o projeto, o percentual de queda na aplicação do imposto vai depender do alcance das metas estabelecidas, podendo ser reduzido para 12%, 9% ou 7%. Há regras para o exercício de 2024 e para os próximos anos. 

Como será calculada a carga tributária

Aumento de assentos:
  • 12%: quando a variação positiva de assentos for de 1% a 9%;
  • 9%: quando o aumento for de 10% a 14%;
  • 7%: quando o crescimento for igual ou superior a 15%.
Acréscimo de voo:
Quando houver acréscimo de voo de passageiros, o percentual de variação de assentos para obter o desconto no imposto do combustível será reduzido em 50% nas seguintes condições.
ES propõe reduzir ICMS de combustível de aviação para atrair mais voos
  • Carga de 9%: quando houver novo voo regular para um destino em relação aos voos regulares ofertados em maio de 2024
  • Carga de 7%: quando tiver novo voo regular para dois destinos em relação aos regulares em maio de 2024.
Caso aprovada, a medida alterará a Lei 10.568/2016, de 26 de julho de 2016, que instituiu o programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo. A proposta visa melhorar o ambiente de negócios e competitividade das operações de aviação comercial no Estado, reduzindo o imposto na saída interna de querosene de aviação promovida por distribuidora de combustível com destino à empresa de transporte aéreo de passageiros ou cargas. 
Segundo o projeto de lei enviado para a Assembleia Legislativa, um estudo feito analisando dados de maio de 2023 a abril de 2024 aponta que a renúncia média mensal estimada de receita é de R$ 1,1 milhão. A Receita Estadual apresentou na proposta a estimativa de renúncia para 2024 (a partir de maio), 2025 e 2026:
Estimativa de renúncia de receita
  • 2024: R$ 9.054.674,96
  • 2025: R$ 14.371.779,30
  • 2026: R$ 15.172.287,41

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