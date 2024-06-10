Brasil ganha novo feriado no segundo semestre; veja data e motivo

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro. Crédito: Shutterstock

A Gazeta explica o que muda. Uma data comemorativa passa a integrar o calendário de 2024 de uma forma diferente. A partir deste ano, 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra passa a ser feriado no Brasil inteiro, e não apenas em alguns Estados e municípios, como ocorria até 2023.explica o que muda.

O dia 20 de novembro marca a morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, ocorrida em 1695, e se tornou uma data de luta racial , que incentiva debates para o combate ao racismo e motiva a celebração da cultura afro-brasileira. A data também integra o calendário escolar, promovendo a conscientização racial durante a educação básica desde 2003.

O que muda nos feriados nacionais?

Feriados nacionais garantem certos benefícios ao trabalhador que devem ser cumpridos, como o direito a folga remunerada, recebimento de hora extra nos casos em que a empresa convoca o trabalhador para o serviço e outros tipos de compensações. Além disso, não há expediente nas repartições públicas, mantendo apenas os serviços essenciais em funcionamento.

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"Criado um feriado nacional, todas as empresas têm que obedecer às regras. Não há concessão se o feriado foi criado através de lei " Leonardo Motta - Advogado trabalhista

Leonardo Motta, advogado trabalhista Crédito: Acervo Pessoal

Caso o trabalhador não tenha a folga nesse dia, deve receber o dobro pela hora trabalhada ou as devidas compensações.

"O funcionário pode compensar hora por hora, caso trabalhe durante o feriado, e terá direito a usar essas horas de folga em outro dia ou, ainda, dividir essas horas em dias diferentes.", completa Leonardo.