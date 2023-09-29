Vports inicia investimento para recuperar linhas férreas de dentro do porto

"Trata-se de um investimento relativamente pequeno, mas que muda a realidade do porto. Estávamos sem essa conexão. Vai ficar muito mais barato mandar e receber cargas do Brasil Central, que é onde o agronegócio mais cresce. Isso, em um curto espaço de tempo, pode fazer com que a movimentação de cargas do porto cresça 5 milhões de toneladas por ano. Hoje, são 8 milhões de toneladas por ano. Já iniciamos o nosso investimento e a VLI está fazendo os estudos da conexão entre o porto e a Vitória-Minas", explicou Ilson Hulle, CEO da Vports.