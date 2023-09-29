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Logística

Vports inicia investimento para recuperar linhas férreas de dentro do porto

O aporte será de R$ 50 milhões e vai beneficiar principalmente a operação de Vila Velha. O objetivo da Vports e atrair cargas que não vêm para cá por falta de competitividade

Públicado em 

29 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Terminal Portuário de Vila Velha totalmente ocupado por navios
Terminal Portuário de Vila Velha totalmente ocupado por navios Crédito: Fernando Madeira
A Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória, já contratou a empresa responsável pelas obras de recuperação de toda a infraestrutura ferroviária interna do porto em Vila Velha. Os estudos já estão sendo executados e as obras devem começar até o final do ano. O investimento vai superar os R$ 50 milhões e será entregue até o final do ano que vem.
A intervenção faz parte de um pacote ferroviário maior, que visa retomar a conexão do porto com a Ferrovia Vitória-Minas, que liga os terminais capixabas ao Brasil Central. A Vports fará os investimentos internos. A VLI, companhia especializada em logística, assinou, em fevereiro deste ano, um memorando de entendimentos com a concessionária responsável pelo porto se comprometendo a fazer estudos sobre a reforma da conexão ferroviária entre a infraestrutura interna do complexo e a ferrovia. Um aporte avaliado em mais de R$ 200 milhões. A análise conceitual foi concluída e o levantamento está sendo aprofundado.
"Trata-se de um investimento relativamente pequeno, mas que muda a realidade do porto. Estávamos sem essa conexão. Vai ficar muito mais barato mandar e receber cargas do Brasil Central, que é onde o agronegócio mais cresce. Isso, em um curto espaço de tempo, pode fazer com que a movimentação de cargas do porto cresça 5 milhões de toneladas por ano. Hoje, são 8 milhões de toneladas por ano. Já iniciamos o nosso investimento e a VLI está fazendo os estudos da conexão entre o porto e a Vitória-Minas", explicou Ilson Hulle, CEO da Vports.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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