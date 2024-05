Galpões de cara nova

Reforma em armazéns do Porto de Vitória será concluída em junho

Galpões serão ocupados pelo Senai, pelo Museu Vale e pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult); melhorias fazem parte das responsabilidade assumidas pela VPorts

2 min de leitura min de leitura

Galpões do Porto de Vitória passam por reforma. (Carlos Alberto Silva)

A reforma dos cinco armazéns e dos prédios da VPorts, concessionária responsável pelo Portos de Vitória e de Vila Velha, fica pronta em junho. As obras começaram em agosto do ano passado, com recuperação estrutural, tratamento de patologias do concreto e das infiltrações, reforma das estruturas e recuperação do perfil arquitetônico.

De acordo com o sócio da Quadra Capital e membro do Conselho de Administração da Vports, Paulo Cesena, as melhorias fazem parte de uma série de responsabilidades assumidas pela empresa que administra o porto ao assumir a concessão do governo federal.

O investimento é de R$ 150 milhões em infraestrutura e superestrutura portuária, incluindo, entre outras iniciativas, a recuperação da ferrovia e a reforma de dois berços em Capuaba.

Com as benfeitorias, os armazéns serão ocupados após a assinatura de contrato de uso, em sintonia com o objetivo de estreitar a relação da comunidade com o porto.

No de número 3, será instalado o Senai Porto, que vai oferecer cursos voltados para as áreas de Logística, Tecnologia da Informação, Gestão Portuária e Economia do Mar. Serão atendidos 1.800 alunos por dia, em 26 opções de qualificação.

No Armazém 4, vai funcionar o novo Museu Vale. A expectativa é de que a nova sede seja aberta a partir de 2025, com nova museografia, incluindo uma parte sobre a história do Porto de Vitória.

Já o de número 5 será disponibilizado para a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) com uso ainda a definir. “Essas benfeitorias farão uma integração do porto com a cidade, trazendo o cidadão para dentro da área portuária”, ressalta Cesana.

A primeira fase de obras contou com a reforma dos prédios e armazéns, a limpeza, o tratamento de fachadas e a alvenaria, além do reforço estrutural. Na sequência, as obras contemplaram a recuperação dos elementos de arquitetura e pintura e, posteriormente, foram concluídas as obras estruturais.

Os galpões foram pintados, a partir de um trabalho de pesquisa para se chegar a uma cor similar à pintura original, numa ação desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e com a Prefeitura Municipal de Vitória.

Agora, a reta final das obras contará com recomposição da calçada, lavagem das telhas e finalização geral. Cesana destaca que essas áreas não estavam sendo utilizadas e os cinco armazéns têm uma importância social e histórica significativa para a comunidade de Vitória.

“Reformar essa estrutura é representativo em vários aspectos. O projeto reafirma nosso compromisso em apoiar a revitalização do Centro de Vitória com a melhoria da ambiência da região, garantindo a integração entre a cidade e o porto”, considera Paulo Cesena.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta