Museu Vale: nova sede no ES terá resgate da história do Porto de Vitória

Fechado desde maio de 2022, o Museu Vale no Espírito Santo finalmente vai ter uma casa nova para chamar de sua. Conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB) nesta segunda (18), pelas redes sociais, o aparelho cultural ocupará um espaço no Armazém 4 do Porto de Vitória, no Centro da capital capixaba.
HZ traz mais informações sobre as futuras instalações. Conforme divulgado pela assessoria de imprensa da mineradora, a expectativa é que a nova sede seja aberta a partir de 2025, com nova museografia, incluindo uma parte sobre a história do Porto de Vitória. O museu manterá três eixos de atuação: acesso à arte contemporânea, promoção da arte-educação e memória e preservação histórica.
A decisão sobre o novo local se deu após acordo assinado entre o Instituto Cultural Vale e a Vports, responsável pela operação do porto, na última semana.
"A instalação do Museu Vale no Porto de Vitória, uma região que faz parte da trajetória da Vale e de onde o visitante poderá avistar a antiga Estação Pedro Nolasco, reforça a atuação da empresa de se manter conectada à história do Espírito Santo e proporcionar o acesso à cultura e ao lazer para os capixabas, contribuindo também para a revitalização do centro da cidade", destaca o diretor presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto. "O Museu chega aos 25 anos mantendo a vocação para educação e com sua atuação extramuros, democratiza o acesso à arte e mobiliza diferentes públicos", completa.
Em tempo: atualmente, o Museu Vale realiza a exposição "De Onde Surgem os Sonhos | Coleção Andrea e José Olympio Pereira", no Palácio Anchieta. Além das exposições, o museu segue suas ações de arte-educação em escolas públicas do estado, no Parque Botânico Vale, em Vitória, e na Reserva Natural Vale, em Linhares. Conforme informação repassada pela Vale, a antiga sede do museu, em Argolas, Vila Velha, continua fechada.
ESTRUTURA E REMODELAÇÃO
Ainda conforme a empresa mineradora, o armazém e o prédio anexo, que terão área total de 3,4 mil metros quadrados, ficam próximos ao Palácio Anchieta e passarão por reformas e adequações para receber o museu. O espaço será totalmente modernizado, ganhando uma reestruturação territorial, paisagística, econômica e social. Os detalhes serão definidos após a conclusão dos projetos de reforma e reestruturação. Conforme anunciado nas redes sociais do Museu Vale, o investimento no projeto será algo em torno de R$ 13 milhões.
Diretor-presidente da VPorts, Ilson Hulle repassou que parceria que viabilizará o museu na área do Porto de Vitória é o quinto contrato assinado pela VPorts em 14 meses de concessão.
"A parceria que traz o Museu Vale para o Porto de Vitória é mais uma materialização do nosso compromisso com a sociedade capixaba, não só do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas também na valorização e no reconhecimento da cultura e de seu potencial transformador. Tudo um contexto que está alinhado às ações para a revitalização do centro de Vitória e para a construção de uma relação próxima entre o porto e a comunidade. Temos um porto vivo que, a cada dia, a partir de um trabalho sério e coordenado, se torna mais dinâmico, moderno e atento às questões de sustentabilidade, responsabilidade social e governança", aponta o gestor.
Atualização
20/12/2023 - 11:26
Em suas redes sociais, o Museu Vale revelou que serão investidos cerca de R$ 13 milhões, tanto na recuperação estrutural quanto na implementação do museu. A matéria foi atualizada.