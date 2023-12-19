Museu Vale: nova sede no ES terá resgate da história do Porto de Vitória

A nova sede do Museu Vale será instalada em um dos armazéns do Porto de Vitória: inauguração prevista para 2025 Crédito: Divulgação

Museu Vale no Espírito Santo finalmente vai ter uma casa nova para chamar de sua. Conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB) nesta segunda (18), pelas redes sociais, um espaço no Armazém 4 do Porto de Vitória, no Centro da capital capixaba. Fechado desde maio de 2022 , onofinalmente vai ter uma casa nova para chamar de sua. Conforme anunciado pelo governadorpelasredes sociais, o aparelho cultural ocupará um espaço no, no Centro da capital capixaba.

HZ traz mais informações sobre as futuras instalações. Conforme divulgado pela assessoria de imprensa da mineradora, a expectativa é que a nova sede seja aberta a partir de 2025, com nova museografia, incluindo uma parte sobre a história do Porto de Vitória. O museu manterá três eixos de atuação: acesso à arte contemporânea, promoção da arte-educação e memória e preservação histórica.

A decisão sobre o novo local se deu após acordo assinado entre o Instituto Cultural Vale e a Vports, responsável pela operação do porto, na última semana.

"A instalação do Museu Vale no Porto de Vitória, uma região que faz parte da trajetória da Vale e de onde o visitante poderá avistar a antiga Estação Pedro Nolasco, reforça a atuação da empresa de se manter conectada à história do Espírito Santo e proporcionar o acesso à cultura e ao lazer para os capixabas, contribuindo também para a revitalização do centro da cidade", destaca o diretor presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto. "O Museu chega aos 25 anos mantendo a vocação para educação e com sua atuação extramuros, democratiza o acesso à arte e mobiliza diferentes públicos", completa.

Em tempo: atualmente, o Museu Vale realiza a exposição "De Onde Surgem os Sonhos | Coleção Andrea e José Olympio Pereira", no Palácio Anchieta. Além das exposições, o museu segue suas ações de arte-educação em escolas públicas do estado, no Parque Botânico Vale, em Vitória, e na Reserva Natural Vale, em Linhares. Conforme informação repassada pela Vale, a antiga sede do museu, em Argolas, Vila Velha, continua fechada.

ESTRUTURA E REMODELAÇÃO

Ainda conforme a empresa mineradora, o armazém e o prédio anexo, que terão área total de 3,4 mil metros quadrados, ficam próximos ao Palácio Anchieta e passarão por reformas e adequações para receber o museu. O espaço será totalmente modernizado, ganhando uma reestruturação territorial, paisagística, econômica e social. Os detalhes serão definidos após a conclusão dos projetos de reforma e reestruturação. Conforme anunciado nas redes sociais do Museu Vale, o investimento no projeto será algo em torno de R$ 13 milhões.

Diretor-presidente da VPorts, Ilson Hulle repassou que parceria que viabilizará o museu na área do Porto de Vitória é o quinto contrato assinado pela VPorts em 14 meses de concessão.

"A parceria que traz o Museu Vale para o Porto de Vitória é mais uma materialização do nosso compromisso com a sociedade capixaba, não só do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas também na valorização e no reconhecimento da cultura e de seu potencial transformador. Tudo um contexto que está alinhado às ações para a revitalização do centro de Vitória e para a construção de uma relação próxima entre o porto e a comunidade. Temos um porto vivo que, a cada dia, a partir de um trabalho sério e coordenado, se torna mais dinâmico, moderno e atento às questões de sustentabilidade, responsabilidade social e governança", aponta o gestor.