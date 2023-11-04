Da Catedral ao Palácio Anchieta: pontos turísticos para conhecer no Centro de Vitória

Catedral Metropolitana de Vitória: um dos pontos a serem visitados no centro de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Vitória é conhecida por suas belezas naturais, mas também oferece um rico roteiro de arte, história e cultura para quem decide explorar outros atrativos. No Centro da cidade, por exemplo, é possível encontrar igrejas centenárias, museus, teatros e escadarias que retratam a história do Espírito Santo. Confira abaixo o vídeo que te mostra um passeio com ótimas dicas do que visitar.

O roteiro pode começar pela Catedral Metropolitana de Vitória, na região da Cidade Alta. O espaço, inspirado no estilo gótico, é o segundo ponto turístico religioso mais visitado do Espírito Santo, ficando atrás apenas do Convento da Penha.

Em seu interior, destacam-se os coloridos vitrais, produzidos entre 1933 e 1943. Se olharmos a construção por cima, é possível visualizar uma cruz voltada para o oriente, na direção de Jerusalém, em Israel.

A próxima parada do passeio, agora embarcando pela natureza do Centro, é o Parque Moscoso, o mais antigo parque municipal da cidade. Inaugurado em 1912, o local conta com um lago com peixes, ilhas, pontes e árvores típicas da Mata Atlântica.

Nesta visita, não deixe de dar um conferida na Escadaria da Piedade, que, recentemente, ganhou projeto com pinturas inspiradas na comunidade do Centro Histórico de Vitória e sua ligação com samba e cultura.

Outra parada obrigatória é o Palácio Anchieta, uma das sedes de governo mais antigas do Brasil e conhecido por sua beleza arquitetônica. A construção, iniciada no século 16, conta parte da história do Estado e sempre sedia exposições de arte para atrair ainda mais a atenção dos visitantes.