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Imponentes

Floresta no interior de Cachoeiro tem trilha de árvores centenárias gigantes

Entre as espécies da floresta está o  jequitibá rosa, árvore símbolo do Espírito Santo, com cerca de 400 anos e mais de 50 metros de altura
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 15 de Outubro de 2023 às 09:00

Imponentes e centenárias, diversas espécies de árvores nativas da Mata Atlântica estão preservadas e podem ser apreciadas no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Elas ficam em uma trilha dentro da Floresta Nacional de Pacotuba (Flona), distrito que fica a poucos quilômetros da sede do município.
Cuidadas a rigor por técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), dentro da Flona elas encantam pela sua grandiosidade. Há espécies de mais de 100 anos, como a bandarra, a figueira e há até de um jequitibá rosa, árvore símbolo do Espírito Santo, com cerca de 400 anos e mais de 50 metros de altura.
Gestora da floresta, Augusta Rosa Gonçalves ressalta a importância do espaço com seus 450 hectares de Mata Atlântica preservados para a Região Sul.
Temos várias árvores com uma dimensão bastante expressiva, que demonstra que isso aqui é próximo da mata primitiva. O desafio aqui é fazer com que as pessoas entendam que isso é um patrimônio importantíssimo, ajuda no clima de Cachoeiro e atrai turistas para a região
São quase 300 tipos de árvores. Dessas, segundo a gestão da floresta, cerca de 50 correm risco de extinção. Para que isso não aconteça, sementes são geradas em um viveiro dentro da Flona.
“Trazemos as sementes para o viveiro e temos parceria com viveiro de Jerônimo Monteiro, com a Ufes, que tem uma estrutura melhor. Se transforma então essa semente em muda. Depois essas mudas recuperarão as áreas degradadas”, revela agente ambiental Davi Lopes da Silva.
A trilha das árvores centenárias possui um trajeto que pode ser feito em 1 hora e 20 minutos. A Floresta Nacional de Pacotuba é uma unidade de conservação nacional, criada em 2002. As visitas podem ser agendadas pelo número (28) 9999-4138.

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