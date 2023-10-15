Floresta no interior de Cachoeiro tem trilha de árvores centenárias gigantes

Imponentes e centenárias, diversas espécies de árvores nativas da Mata Atlântica estão preservadas e podem ser apreciadas no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Elas ficam em uma trilha dentro da Floresta Nacional de Pacotuba (Flona), distrito que fica a poucos quilômetros da sede do município.

Cuidadas a rigor por técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), dentro da Flona elas encantam pela sua grandiosidade. Há espécies de mais de 100 anos, como a bandarra, a figueira e há até de um jequitibá rosa, árvore símbolo do Espírito Santo, com cerca de 400 anos e mais de 50 metros de altura.

Gestora da floresta, Augusta Rosa Gonçalves ressalta a importância do espaço com seus 450 hectares de Mata Atlântica preservados para a Região Sul.

Temos várias árvores com uma dimensão bastante expressiva, que demonstra que isso aqui é próximo da mata primitiva. O desafio aqui é fazer com que as pessoas entendam que isso é um patrimônio importantíssimo, ajuda no clima de Cachoeiro e atrai turistas para a região

São quase 300 tipos de árvores. Dessas, segundo a gestão da floresta, cerca de 50 correm risco de extinção. Para que isso não aconteça, sementes são geradas em um viveiro dentro da Flona.

“Trazemos as sementes para o viveiro e temos parceria com viveiro de Jerônimo Monteiro, com a Ufes, que tem uma estrutura melhor. Se transforma então essa semente em muda. Depois essas mudas recuperarão as áreas degradadas”, revela agente ambiental Davi Lopes da Silva.