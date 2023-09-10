Reserva Duas Bocas abriga trilhas cercadas de Mata Atlântica

Um verdadeiro paraíso florestal próximo da Grande Vitória, assim podemos definir a Reserva Biológica de Duas Bocas, localizada nos municípios de Cariacica, Viana e Santa Leopoldina. Os mais de 3 mil hectares de área protegida abrigam uma imponente represa abastecida pelos rios Sertão Velho, Pau Amarelo, Panelas e Naia-Assú, além de uma enorme biodiversidade.

Considerada um dos locais naturais mais encantadores do ES, a reserva protege um importante fragmento florestal de vegetação primária de Mata Atlântica. Por se tratar de uma Unidade de Conservação de categoria Reserva Biológica, o local não é aberto ao público para fins recreativos. Porém, é possível agendar visitas guiadas em grupos para fins científicos e educativos.