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Reserva Duas Bocas abriga trilhas cercadas de Mata Atlântica

Considerada um dos locais naturais mais encantadores do ES, a reserva não permite passeios recreativos. Mas HZ te mostra o que você tem por lá
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 08:00

Um verdadeiro paraíso florestal próximo da Grande Vitória, assim podemos definir a Reserva Biológica de Duas Bocas, localizada nos municípios de Cariacica, Viana e Santa Leopoldina. Os mais de 3 mil hectares de área protegida abrigam uma imponente represa abastecida pelos rios Sertão Velho, Pau Amarelo, Panelas e Naia-Assú, além de uma enorme biodiversidade.
Considerada um dos locais naturais mais encantadores do ES, a reserva protege um importante fragmento florestal de vegetação primária de Mata Atlântica. Por se tratar de uma Unidade de Conservação de categoria Reserva Biológica, o local não é aberto ao público para fins recreativos. Porém, é possível agendar visitas guiadas em grupos para fins científicos e educativos. 
A visita dura três horas e é realizada de terça a sexta, entre 8h e 16h. Os grupos interessados devem fazer o agendamento pelo e-mail [email protected].

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