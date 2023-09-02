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Pedra da Penha

Pedra da Penha: conheça o ponto mais alto de Cachoeiro de Itapemirim

Com acesso gratuito, Pedra da Penha é procurada por turistas e moradores que querem ver a cidade de um ponto diferente.
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 08:00

A mais de mil metros de altitude, a Pedra da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, é a parada certa para quem quer um passeio que una fé, comida caseira e belas paisagens. Localizada no distrito de São Vicente, a trilha de pouco mais de uma hora atrai moradores e turistas que querem conhecer a vista do ponto mais alto do município conhecido como a Capital Secreta do Mundo.
Ao todo, são dois quilômetros de caminhada até a pedra. O acesso é aberto e gratuito durante toda a semana e, após cerca de 1h e 20 minutos de caminhada, é possível chegar ao ponto mais alto do roteiro.
Pedra da Penha em Cachoeiro
Trilha dura cerca de uma hora. Crédito: Diego Gomes
Com uma paisagem de tirar o fôlego, o ponto mais aguardado é o mirante, de onde - em dias de tempo aberto - é possível ver a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, parte do litoral capixaba, além da região de Pedra Azul. Uma das trilhas leva também ao pé da pedra, local onde, por volta de 1930, foi construído um altar com a imagem de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo.
Além da cultura religiosa no local, que já é tradicional, a Pedra da Penha tem sido muito procurada pelos moradores e turistas que buscam esportes radicais e um bom passeio em meio à natureza. Na parada para o almoço, ainda é possível saborear a comida caseira feita no fogão a lenha em um restaurante local. O cardápio varia entre comida no fogão a lenha e petiscos.
Apesar da caminhada cansativa, quem sobe uma vez sempre volta. “É uma parte de Cachoeiro que a gente não conhecia. A gente junta todo mundo pra vir”, disse um visitante em entrevista à repórter Vivia Lima, da TV Gazeta Sul.

As aventuras no ponto mais alto de Cachoeiro de Itapemirim

Como chegar

Saindo de Cachoeiro de Itapemirim, pegar a ES-482 que leva até Jerônimo Monteiro e, nela, seguir para a ES-166, onde haverá uma entrada para a comunidade de São Vicente.

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