Vote nas 7 Maravilhas do Espírito Santo

Que o Espírito Santo é recheado de belezas naturais e arquitetônicas, ninguém pode negar. Afinal, temos cartões postais em todas as regiões que representam histórias reais, lendas e, claro, todo trabalho da natureza que rendem belas fotos.

Como capixabas que somos e temos orgulho da terrinha, iniciamos agora uma votação para apontar as 7 Maravilhas do ES. Se o mundo tem as suas - cuja lista foi atualizada em 2007 -, o Espírito Santo também merece ter as suas construções e monumentos homenageados. Para isto, contamos com a sua ajuda para elencar a nossa lista.