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Somos capixabas

Vote nas 7 Maravilhas do Espírito Santo

HZ e o Em Movimento se juntam para saber dos capixabas quais os monumentos e cartões postais valem receber esta homenagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 11:00

Buda de Ibiraçu, Cachoeira da Fumaça e o Convento da Penha estão na lista de votação das 7 Maravilhas do ES
Buda de Ibiraçu, Cachoeira da Fumaça e o Convento da Penha estão na lista de votação das 7 Maravilhas do ES Crédito: A Gazeta/Governo do ES/g1ES
Que o Espírito Santo é recheado de belezas naturais e arquitetônicas, ninguém pode negar. Afinal, temos cartões postais em todas as regiões que representam histórias reais, lendas e, claro, todo trabalho da natureza que rendem belas fotos.
Como capixabas que somos e temos orgulho da terrinha, iniciamos agora uma votação para apontar as 7 Maravilhas do ES. Se o mundo tem as suas - cuja lista foi atualizada em 2007 -, o Espírito Santo também merece ter as suas construções e monumentos homenageados. Para isto, contamos com a sua ajuda para elencar a nossa lista.
Abaixo, selecionamos 14 pontos e você pode escolher as sete que mais representam o ES para você.

Atualização

15/09/2023 - 4:14
*Informamos que, com a troca da plataforma para a enquete, os votos registrados anteriormente estão contabilizados e vão se somar aos novos que forem inseridos.

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