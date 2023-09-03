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Turismo

3 destinos brasileiros para visitar durante o inverno

Veja locais em que você pode curtir o friozinho e fugir da rotina
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Setembro de 2023 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Campos do Jordão é um ótimo destino para visitar no inverno (Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock) Crédito:
Há pessoas que acreditam que o inverno não é uma época ideal para viajar. No entanto, após o período de férias de julho, várias famílias optam por explorar novas aventuras e desfrutar de destinos de baixa temporada. Isso lhes permite escapar da agitação das férias e evitar os preços elevados que costumam ocorrer nessa época do ano.
Com o objetivo de ajudar quem gosta de curtir o período de frio fugindo da rotina diária, a influenciadora Renata Porto, que já viajou para 46 países e cria conteúdo sobre seu dia a dia nas redes sociais, lista três destinos que ficam ainda melhores em baixas temperaturas.
“Não é novidade para ninguém que não seria o inverno um impeditivo para eu continuar viajando ! Até por isso, já estive em certos destinos que ficam ainda melhor com esse friozinho que vem fazendo no Brasil inteiro”, diz Renata.
A seguir, confira os três destinos que ficam ainda melhor no frio!

1. Campos do Jordão

Para Renata, as melhores experiências no local são almoçar ou fazer um café da manhã no Hotel Quebra Noz, realizar um passeio no teleférico da cidade e desfrutar de um delicioso chocolate quente na chocolateria Lugano.
Campos do Jordão é um município de São Paulo e atrai milhares de pessoas todos os anos com suas belezas naturais e inúmeras atrações de lazer. O inverno é o momento de maior movimentação na cidade, logo, a melhor época do ano para visitar o local.

2. Bento Gonçalves

Conhecido pelas excelentes vinícolas de produção nacional, a melhor pedida com certeza é curtir tudo que a bebida oferece no destino. Afinal, tem época melhor para beber um bom vinho ?
Localizado no Sul do país, o município do Rio Grande do Sul tem programas naturais com um visual incrível, como o pôr do sol no Spa do Vinho e a vinícola Alma Única. A degustação na Vinícola Don Laurindo também foi destacada por Renata.
Imagem Edicase Brasil
Visitar o Skyglass é uma excelente escolha ao explorar Canela, no Rio Grande do Sul (Imagem: J.P. Junior Pereira | Shutterstock) Crédito:

3. Canela

Por último, aparece outro município do Rio Grande do Sul, mas se engana quem achou que Gramado estaria na lista. Muitas vezes na sombra da tão procurada cidade de Gramado , a maioria das pessoas não conhece programas imperdíveis como o passeio no Skyglass, que tem uma plataforma de vidro e uma vista surreal. Outra experiência indicada por Renata é o almoço do 1835 Carne e Brasa em Canela, que fica no antigo Hotel Laje de Pedra.
Por Lucas Siciliano

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