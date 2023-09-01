Moradores de baixa renda vão poder fazer passeios gratuitos em ônibus de dois andares em Vila Velha

Ônibus de turismo batizado de "Capixaba Bustour" Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória

Moradores de baixa renda de Vila Velha, na Grande Vitória, vão poder conhecer pontos turísticos da cidade de graça, em um passeio de ônibus panorâmico. O projeto Dia D Turista é uma ação da prefeitura para democratizar o turismo com pelo menos dois passeios de graça pela cidade por mês. O primeiro passeio acontece neste sábado (2) e o segundo no dia 27.

O projeto é uma ação da Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult) em parceria com a Capixaba Turismo Receptivo.

São 49 vagas por saída e serão dois passeios por mês. As inscrições para o primeiro passeio foram abertas no último dia 25 e, em menos de 24h, todas as vagas foram preenchidas. Inclusive, há um cadastro reserva, pois foram mais de 80 inscrições.

A ideia é levar os próprios moradores de Vila Velha para conhecerem um pouquinho mais das belezas turísticas da cidade. O passeio tem duração estimada de quatro horas.

Quem pode se inscrever?

As inscrições podem ser feitas pela internet, através da página da prefeitura , e podem se inscrever maiores de 18 anos acompanhados de até três dependentes menores quem estiverem cadastrados no CadÚnico ou que possuem dependentes matriculados na rede municipal de ensino.

Para esse primeiro passeio, pouderam se inscrever apenas moradores da Região IV (Grande Cobilândia), que inclui os seguintes bairros: Cobilândia, Alecrim, Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Industrial, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale Encantado e Pólo Empresarial Novo México.

Quem se inscreveu e não puder comparecer precisa notificar a organização com no mínimo 24h de antecedência, caso contrário, não poderão se inscrever para futuras edições do projeto.

Para o próximo, no dia 27 de setembro, moradores de alguns bairros serão beneficiados: Região III - Garoto, Aribiri, Ataíde, Cavalieri, Dom João Batista, Zumbi dos Palmares, Santa Rita, Ilha da Conceição, Primeiro de Maio, Pedra dos Búzios, Vila Garrido, Vila Batista, Ilha das Flores, Paul, Argolas, Chácara do Conde e Sagrada Família. O local de embargue e desembarque será divulgado em breve.

Roteiro

O ponto de embarque e desembarque do ônibus do projeto, o Bustour, será na Praça Deus Pai, em Cobilândia, com saída prevista para às 8h.

O passeio tem duração estimada de quatro horas e passará pela orla das praias de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa.

Haverá paradas programadas em locais icônicos, como o Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, além da Igreja do Rosário, Museu Homero Massena e Casa da Memória, na Prainha. Não será permitido o embarque e desembarque fora da Praça Deus Pai.

Serviço

Projeto Dia D Turista

Passeios pelos pontos turísticos de Vila Velha para moradores de baixa renda

Saída: 2 e 27 de setembro na Praça Deus Pai, Cobilândia

2 e 27 de setembro na Praça Deus Pai, Cobilândia Horário: 8h

8h Para mais informações entrar em contato com a Semcult, por meio do telefone (27) 3149-7335, de segunda a sexta, das 8h às 17h.