7 Maravilhas do ES: Pedra Azul é o segundo destino revelado

Parque Estadual da Pedra Azul Crédito: Palê Zuppani

Um lugar onde a natureza não economizou, combinando formatos, cores, clima, fauna e flora de um jeito único e encantador. A Pedra Azul, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, é nossa segunda das 7 maravilhas do ES a ser revelada. No dia 30 de setembro, o público conheceu a primeira maravilha escolhida, a Terceira Ponte , e no próximo sábado (14), a terceira maravilha será anunciada no Em Movimento, a partir das 14h10 na TV Gazeta.

É claro que uma formação rochosa com esse nível de grandiosidade e imponência não poderia ficar de fora dessa disputa, que selecionou 7 entre 14 monumentos que entraram em votação em HZ. A 90 km da capital, essa beleza natural é um verdadeiro patrimônio dos capixabas. A pedra é tão charmosa, que já virou ‘queridinha’ também dos turistas, que lotam os hotéis e restaurantes da região durante o ano inteiro.

Cercada por uma área de preservação com mais de 1.300 hectares, a Pedra Azul contempla diversas espécies de plantas e animais. Inclusive, o mais famoso deles é o lagarto, que dá nome à rota turística criada na região. A história desse nome vem de um dos diversos causos criados e propagados pelo guarda florestal José Bellon, conhecido como Guarda Belo, que trabalha no Parque Estadual da Pedra Azul há quase 40 anos.

Uma outra curiosidade é que, apesar da Pedra ter o nome de “azul”, ela muda de cor, mais precisamente 36 vezes ao longo do dia. A cor azulada é por causa dos líquens que crescem na pedra. Em dias de sol, essa maravilha do ES fica ainda mais convidativa a passeios e aventuras, como as as trilhas autoguiadas e também outras mais longas, que levam até as piscinas naturais.

Pedra Azul Summit 2022 Crédito: Fernando Madeira

Além disso, também é possível fazer uma cavalgada com cavalos noruegueses e, para os mais radicais, uma escalada pela pedra pode ser uma boa opção. Lembrando que esses passeios devem ser agendados e precisam de guia. Em terra firme, os quadriciclos dão mais velocidade e adrenalina ao lugar.

Agora, se você procura por paz, tranquilidade e registros lindos, a dica é conhecer o lavandário que fica aos pés da Pedra Azul. á deu pra perceber, né? A natureza deve ter suas obras preferidas e, com certeza, a Pedra Azul é uma delas.

AS MARAVILHAS VOTADAS

Catorze monumentos concorreram por meio de voto popular o título de Maravilha do Espírito Santo. Abaixo você confere os concorrentes e quem já foi revelado.