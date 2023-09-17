Alegre atrai turistas com riqueza histórica e cultural

Conhecida por um festival que atrai pessoas de todo o Espírito Santo, o município de Alegre, na região do Caparaó, tem crescido também pelo investimento em turismo. Para além do festival que já é um marco do município, empresários e moradores da região têm investido cada vez mais em rotas turísticas para todos os gostos, com roteiros que valorizam a cultura e a culinária local, indo desde a zona rural até a área urbana.

A “Casa Tio Branco” é um exemplo. O sítio fica em uma das entradas da cidade e se tornou uma área de preservação ambiental. Por lá, tudo é reciclado, até o curral, que virou um parquinho para as crianças. Além de um mirante que proporciona uma visão privilegiada da cidade, o local possui área de lazer sustentável, além da trilha e uma variedade de petiscos. “Antes de me aposentar, a ideia era fazer um barzinho para receber as pessoas, pra não ficar ocioso, aí eu tive a ideia de transformar o curral”, relatou o proprietário Jurocei Spadetti, em entrevista ao repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta.

Área onde funcionava um curral foi restaurado para recreação das crianças Crédito: Filipe Vargas

Ainda na cidade, um dos patrimônios é o Solar Miguel Simão, que está passando por uma restauração. O palacete foi inaugurado em 1927 e pertencia ao libanês Miguel Simão, que utilizava o andar superior para moradia com sua família. No andar inferior, funcionava uma casa comercial de café. A ideia é que, após as obras, o espaço se torne um centro cultural em Alegre.

“A gente tá fazendo a remoção e voltando com a originalidade do casarão, mostrando a beleza que existia em 1927, quando ele foi construído e era imponente aqui na cidade”, explica a restauradora Micheline Braga.

Inaugurado em 1927, Solar Miguel Simão está sendo restaurado e será um centro cultural na cidade. Crédito: Filipe Vargas

Já na zona rural, é possível encontrar lugares como a Fazenda Santa Rosa, uma pousada que está localizada a poucos quilômetros do Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, um dos atrativos naturais do município. O espaço foi criado após os proprietários perceberem o fluxo de visitantes e a falta de hospedagem na região, assim como alimentação.

“As pessoas vêm aos sábados, aos domingos e, normalmente, é frequentado por muitas famílias com crianças e algumas pessoas vêm pra pescar e ficam por aqui mesmo”, relata o proprietário Ronaldo Gomes Santos.

O local tem como carro chefe a pesca, o que atrai pessoas de diversas idades. Seja por meio da preservação ambiental ou da própria culinária que é oferecida aos turistas, o objetivo é um só: valorizar a cultura local. “A nossa tilápia é daqui, por causa dos nossos lagos que temos aqui, temos a nossa deliciosa moqueca e outros pratos também”, conta Ceia Dário, chefe de cozinha

Pratos valorizam a cultura local. Crédito: Filipe Vargas