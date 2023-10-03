7 Maravilhas do ES: Terceira Ponte é o primeiro monumento revelado

Um dos cartões postais mais conhecidos do Espírito Santo. De lá, é possível ter um dos visuais mais privilegiados do nosso Estado, rendendo boas fotos de diversos ângulos e até mesmo durante um passeio de bike. Já sabe de qual lugar estamos falando? A Terceira Ponte, nossa primeira das 7 maravilhas do ES a ser revelada. A segunda será revelada no Em Movimento do próximo sábado (7), a partir das 14h10 na TV Gazeta.

Escolhida pelos capixabas entre 14 monumentos que entraram em votação , essa grande obra capixaba mostrou sua imponência na lembrança dos internautas de HZ e telespectadores do programa Em Movimento, da TV Gazeta. Seu nome de batismo é Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça, uma homenagem ao político e radialista super influente na época, mas ficou carinhosamente conhecida como Terceira Ponte por ter sido a terceira conexão entre Vitória e Vila Velha.

Terceira Ponte foi escolhida como uma das maravilhas do ES Crédito: Christian Diego

Para ter ideia da grandiosidade, os 112.500 m³ de concreto utilizados na construção seriam suficientes para construir os estádios do Maracanã e do Maracanãzinho juntos. Já as 13.417 toneladas de aço seriam suficientes para fabricar 16 mil fuscas. E um detalhe, essas informações são de antes do alargamento e construção da ciclovia, então esse número é ainda maior.

Atualmente, a ponte conta com mais 52 mil passagens da turma das bikes. Em dias úteis, de segunda a sexta, mais de mil pessoas usam por dia, inclusive como transporte para ir para o trabalho. No fim de semana, esse número aumenta exponencialmente e chega a ser 6 vezes maior. Em relação a quantidade de carros, são mais de 41 mil passagens diárias pela ponte.

Ao todo, a Terceira Ponte possui 61 pilares, distribuídos em mais de 3 km de extensão. Sua altura impressiona e chega a atingir 70 metros, ocupando o posto de quinta maior ponte em extensão e uma das mais altas do país. Em agosto, a obra completou 34 anos de construção, rendendo cliques, histórias e muitas lembranças. Parabéns para nossa primeira maravilha!

AS MARAVILHAS VOTADAS

Catorze monumentos concorreram por meio de voto popular o título de Maravilha do Espírito Santo. Abaixo você confere os concorrentes e quem já foi revelado.