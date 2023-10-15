Exposição traz a Vitória uma das maiores coleções de arte contemporânea do Brasil

Obra de Adriana Varejão que participa da coletânea "De Onde Surgem os Sonhos" no Palácio Anchieta Crédito: Jaime Acioli

O Espírito Santo recebe a partir de terça (17) a exposição "De Onde Surgem os Sonhos". A mostra leva ao Palácio Anchieta (Vitória) 72 obras de 50 artistas em um recorte da coleção de Andrea e José Olympio Pereira, contando com curadoria de Vanda Klabin. A coletânea é considerada uma das maiores de arte contemporânea do Brasil e está entre as 200 maiores do mundo. Realizada pelo Museu Vale, com patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a mostra é gratuita e segue até 28 de janeiro.

A exposição será distribuída em sete salas e conta com obras de talentos como Adriana Varejão, Cildo Meirelles, Ana Maria Maiolino, Cláudia Andujar, Franz Krajcberg, Waltercio Caldas e José Damasceno. Em tempo: o título da exposição é inspirado em uma obra de Jaider Esbell, ativista dos direitos dos povos originários falecido em dezembro de 2021.

Famosa mundialmente, a coleção de Andrea e José Olympio Pereira tem foco na produção brasileira a partir dos anos 1940 até o momento atual. Ao todo, o casal possui cerca de 2,5 mil obras.

"Somos convidados a refletir sobre nossas origens e pensar em novas possibilidades de futuro, tendo como pano de fundo a natureza e a brasilidade. Ao entrar em contato com este recorte especial da coleção de Andrea e José Olympio Pereira, o público capixaba também tem a oportunidade de viver aquilo que consideramos mais valioso: aprender e transformar vidas por meio da cultura", diz Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale.

Os visitantes da exposição também terão a oportunidade de participar do workshop “Sonho-Paisagem”, em que serão convidados a fazer releituras das obras e temas abordados. A programação será realizada com escolas durante a semana, mediante agendamento, e aberta para o público nos finais de semana e no período de férias escolares.

A ação é gratuita e faz parte do Programa Educativo do Museu Vale, que oferece também oficinas de formação para professores de arte e o Programa Aprendizes, em que jovens de 14 a 18 anos participam de todo o processo de montagem da exposição e recebem certificação visando novos horizontes de atuação no mercado de trabalho.

DE ONDE SURGEM OS SONHOS