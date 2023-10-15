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Palácio Anchieta

Exposição traz a Vitória uma das maiores coleções de arte contemporânea do Brasil

"De Onde Surgem os Sonhos" entra em cartaz na próxima terça (17), com entrada franca. Obras fazem parte da coleção de Andrea e José Olympio Pereira, que circulou em vários países do mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Outubro de 2023 às 10:00

Obra de Adriana Varejão que participa da coletânea
Obra de Adriana Varejão que participa da coletânea "De Onde Surgem os Sonhos" no Palácio Anchieta Crédito: Jaime Acioli
O Espírito Santo recebe a partir de terça (17) a exposição "De Onde Surgem os Sonhos". A mostra leva ao Palácio Anchieta (Vitória) 72 obras de 50 artistas em um recorte da coleção de Andrea e José Olympio Pereira, contando com curadoria de Vanda Klabin. A coletânea é considerada uma das maiores de arte contemporânea do Brasil e está entre as 200 maiores do mundo. Realizada pelo Museu Vale, com patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a mostra é gratuita e segue até 28 de janeiro.
A exposição será distribuída em sete salas e conta com obras de talentos como Adriana Varejão, Cildo Meirelles, Ana Maria Maiolino, Cláudia Andujar, Franz Krajcberg, Waltercio Caldas e José Damasceno. Em tempo: o título da exposição é inspirado em uma obra de Jaider Esbell, ativista dos direitos dos povos originários falecido em dezembro de 2021.
Famosa mundialmente, a coleção de Andrea e José Olympio Pereira tem foco na produção brasileira a partir dos anos 1940 até o momento atual. Ao todo, o casal possui cerca de 2,5 mil obras. 
"Somos convidados a refletir sobre nossas origens e pensar em novas possibilidades de futuro, tendo como pano de fundo a natureza e a brasilidade. Ao entrar em contato com este recorte especial da coleção de Andrea e José Olympio Pereira, o público capixaba também tem a oportunidade de viver aquilo que consideramos mais valioso: aprender e transformar vidas por meio da cultura", diz Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale.
Os visitantes da exposição também terão a oportunidade de participar do workshop “Sonho-Paisagem”, em que serão convidados a fazer releituras das obras e temas abordados. A programação será realizada com escolas durante a semana, mediante agendamento, e aberta para o público nos finais de semana e no período de férias escolares.
A ação é gratuita e faz parte do Programa Educativo do Museu Vale, que oferece também oficinas de formação para professores de arte e o Programa Aprendizes, em que jovens de 14 a 18 anos participam de todo o processo de montagem da exposição e recebem certificação visando novos horizontes de atuação no mercado de trabalho.

DE ONDE SURGEM OS SONHOS

  • ONDE: No Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. 
  • QUANDO: De terça (17) até 28 de janeiro de 2024. De terça a sexta, das 8h às 18h (início da última sessão às 17h). Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h (início da última sessão às 15h). Entrada franca. Grupos escolares podem agendar visitas pelo telefone (27) 3636-1031 e (27) 3636-1032

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