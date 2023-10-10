Peça com Fúlvio Stefanini abre o 19° Festival Nacional de Teatro de Vitória; veja programação

Com Fúlvio Stefanini e grande elenco, espetáculo "O Pai" terá sessões na sexta (13) e sábado (14) Crédito: Divulgação

Vitória vira a capital do teatro neste mês. De sexta (13) até 21 de outubro, a cidade recebe a 19º Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi 2023) com espetáculos apresentados no Teatro da Ufes, Teatro Sesi, Palácio Sônia Cabral e espaços públicos, como a Praça Costa Pereira e até um cortejo saindo da Rua 7, ambos no Centro da Capital. Haverá ainda apresentações e oficinas em espaços na Serra e em Cariacica.

A programação conta com 22 peças. Os ingressos para as apresentações em teatros, serão distribuídos uma hora da apresentação, na bilheteria.

A maioria dos espetáculos selecionados para o Festival são montagens capixabas, como “O Menino do Dedo Verde”, do Grupo Imprópria Trupe (Serra) e “A Sós”, do Grupo Teatral Caparaó (Alegre), além de peças de estados como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e até do exterior, como “NUSHU”, da Colômbia.

A comédia dramática “O Pai”, que rendeu ao protagonista Fúlvio Stefanini o Prêmio Shell de melhor ator, será o primeiro espetáculo da extensa e gratuita programação do Fenatevi 2023. A montagem será apresentada no Teatro Universitário, na Ufes, nesta sexta (13) e sábado (14).

No espetáculo, Fúlvio Stefanini, um dos atores mais consagrados do país, com seis décadas na carreira artística, interpreta André, um idoso de 80 anos, rabugento à primeira vista, mas dotado de uma simpatia e senso de humor cativantes. Sua filha, confrontada com o dilema de cuidar de seu pai à medida que sua saúde mental declina, se vê diante de uma difícil decisão: assumir a responsabilidade de cuidar dele ou considerar a opção de interná-lo em uma instituição de idosos, liberando-se para desfrutar sua própria vida ao lado de seu namorado.

“O Pai” cativa o público com sua combinação única de humor e comoção. Também em cena os atores Carolina Gonzalez, Wilson Gomes, Lara Córdula, Carol Mariottini e Paulo Emílio Lisboa.

HOMENAGENS

A primeira noite do evento será marcada ainda por homenagens à atriz, diretora, radialista e profissional de TV Marcia Gaudio, ao artista e produtor cultural Armando Mecenas e, in memoriam, ao ator e poeta Marcos de Castro. “O Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória chega à sua 19ª edição jovem, mas com uma trajetória rica de experiência, diversidade de estética e regional, principalmente permitindo e democratizando o acesso e fomento às artes cênicas no Espírito Santo”, declara Elenice Moreira, diretora geral do Fenatevi.

Taty Moraes, diretora executiva do Festival destaca que a arte é uma forte ferramenta de comunicação capaz de conscientizar a população e resistir, através de suas manifestações, denunciando e nos mostrando os verdadeiros sentidos e objetivos das ações das classes dominantes.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - 13 DE OUTUBRO DE 2023

Local: TEATRO UNIVERSITÁRIO UFES - Vitória





19h30 - Abertura





20h - Espetáculo: O PAI



Elenco: Fúlvio Stefanini, Carolina Gonzalez, Wilson Gomes, Lara Córdula, Carol Mariottini e Paulo Emílio Lisboa.



Release: No espetáculo "O PAI", Fúlvio Stefanini interpreta André, um idoso de 80 anos, rabugento à primeira vista, mas dotado de uma simpatia e senso de humor cativantes. Sua filha, confrontada com o dilema de cuidar de seu pai à medida que sua saúde mental declina, se vê diante de uma difícil decisão: assumir a responsabilidade de cuidar dele ou considerar a opção de interná-lo em uma instituição de idosos, liberando-se para desfrutar sua própria vida ao lado de seu namorado.



SÁBADO - 14 DE OUTUBRO DE 2023





OFICINA: ATUAÇÃO JOGO, ESPAÇO E PRESENÇA



Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral - Vitória



Horário: 09h às 12h



Link de inscrição: (Inscreva-se)





Espetáculo: OS CICLISTAS EXCÊNTRICOS - Mostra Oficial



Local: PRAÇA COSTA PEREIRA - Vitória



Horário: 10h



Release: Os ciclistas excêntricos é um espetáculo de teatro de rua que utiliza a linguagem do palhaço brasileiro e conta a história autobiográfica de um casal de artistas que utilizava a bicicleta como seu veículo de transporte para se encontrar.





OFICINA: INICIAÇÃO A ILUMINAÇÃO



Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral - Vitória



Horário: 14h às 17h



Link de inscrição: (Inscreva-se)





Espetáculo: DOROTEIA - Mostra Oficial



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 18h



Release: A mulher de vida airada, Dorotéia, retorna a casa de suas parentes distantes em busca da remissão de seus pecados – uma casa sem quartos, só de salas, onde não entra um homem há 20 anos! O retorno acontece no mesmo dia em que Dona Flávia, a mais velha e feia da família, casará sua filha, nascida morta e de 5 meses, Maria das Dores, com um noivo invisível!





Espetáculo: O PAI



Local: TEATRO UNIVERSITÁRIO UFES - Vitória



Horário: 20h



Elenco: Fúlvio Stefanini, Carolina Gonzalez, Wilson Gomes, Lara Córdula, Carol Mariottini e Paulo Emílio Lisboa



DOMINGO - 15 DE OUTUBRO DE 2023





OFICINA: ATUAÇÃO JOGO, ESPAÇO E PRESENÇA



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - VITÓRIA



Horário: 09h às 12h





OFICINA: INICIAÇÃO A ILUMINAÇÃO PARA TEATRO



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - VITÓRIA



Horário: 14h às 17h





Espetáculo: CADÊ MAFALDA? - Mostra Oficial



Local: TEATRO UNIVERSITÁRIO UFES - Vitória



Horário: 16h



Release: Nesse espetáculo de animação vamos juntos conhecer o mistério que envolve a chuva de estrelas e a menina de cabelo vermelho, determinada a encontrar seu misterioso amigo e os mágicos encontros dessa jornada.





Espetáculo: ALZIRA POWER - Mostra Oficial



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 19h



Release: Após uma desilusão amorosa, Alzira (Stella Maria Rodrigues) passa a ter atitudes estranhas aos olhos dos outros. Quando o jovem vendedor Ernesto (André Celant) bate à sua porta, acaba se sentindo pressionado pelas muitas perguntas da mulher. Para se desvencilhar, decide seduzi-la, mas a rebeldia de Alzira leva a história a um final inusitado.





Espetáculo: METROPOLIS, TRAGÉDIA DE UM PAÍS - Mostra Oficial



Local: TEATRO UNIVERSITÁRIO UFES - Vitória



Horário: 20h



Release: O enredo faz uma incursão pela metrópole de um país em crise. Uma “ópera-samba” com citações de “Ratos e urubus larguem minha fantasia” (1989), do carnavalesco Joãosinho Trinta (Escola de Samba Beija Flor) e Macunaíma (1978), do diretor Antunes Filho.



SEGUNDA-FEIRA - 16 DE OUTUBRO DE 2023





OFICINA: ATUAÇÃO JOGO, ESPAÇO E PRESENÇA



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - VITÓRIA



Horário: 09h às 12h





Espetáculo: A MENINA E O VENTO - Mostra Paralela de Teatro Estudantil Vera Viana



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 10h



Release: Uma adaptação do clássico de Maria Clara Machado, A menina e o vento relata a história de uma menina chamada Maria, que junto com sua irmã Nina, fogem de suas tias rígidas, pois elas as forçam a estudar, a todo o momento.





OFICINA: INICIAÇÃO A ILUMINAÇÃO



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 14h às 17h





Espetáculo: ALICE NO PAÍS SEM MARAVILHAS - Mostra Paralela de Teatro Estudantil Vera Viana



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 15h



Release: A peça trata da questão ambiental no mundo levando Alice a viver uma trajetória, agora, num país completamente poluído.





Espetáculo: A SAGA AMOROSA DOS AMANTES PÍRAMO E TISBE - Mostra Oficial



Local: TEATRO SESI - Jardim da Penha - Vitória



Horário: 19h30



Release: Uma companhia de teatro tem a incumbência de apresentar para o rei e a rainha uma peça de teatro que reúna amor e comédia. Por isso, encena um amor impossível entre Píramo e Tisbe, de famílias rivais, que combinam uma fuga para viver seu amor. O decorrer dos fatos, entretanto, resulta num mal-entendido cômico.





OFICINA DE DIREÇÃO E INTERPRETAÇÃO - DRAMATURGIA NO PAPEL



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - VITÓRIA



Horário: 09h às 12h





Link de inscrição: (clique aqui)

TERÇA-FEIRA - 17 DE OUTUBRO de 2023





Espetáculo: O MENINO DO DEDO VERDE - Mostra Oficial



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 14h



Release: Tistu era filho único e vivia feliz com a sua família na cidade de Mirapólvora. Aos oito anos de idade, seus pais, o Senhor Papai e a Senhora Mamãe, decidiram oferecer a ele um modelo de educação um tanto quanto diferente. Na sua primeira lição, de jardinagem, seu professor, Sr. Bigode, o levou a descobrir um dom muito especial, Tistu tinha o polegar verde. Com seu polegar fazia nascer lindas flores, o que poderia ser ótimo, mas também cria uma série de confusões no mundo dos adultos, fazendo com que Tistu se envolvesse em várias peripécias.





OFICINA: DRAMATURGIA NO PALCO



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - VITÓRIA



Horário: 14h às 17h



Link de inscrição: (Inscreva-se)





OFICINA: INICIAÇÃO DE TEATRO PARA CRIANÇAS



Local: ESTAÇÃO CIDADANIA CULTURA - SERRA



Horário: 15h às 18h



Link de inscrição: (Inscreva-se)





Espetáculo: A SÓS - Mostra Oficial



Local: ESTAÇÃO CIDADANIA CULTURA – SERRA



Horário: 19h30



Release: Durante um dia de intensa tempestade, Julia, uma atriz bem-sucedida, convida Heitor, seu namorado e corretor da bolsa de valores, para conhecer a nova casa para a qual ela pretende se mudar, longe do centro da cidade. Devido ao mal tempo, eles ficam incomunicáveis, obrigados a presença um do outro sem qualquer fator externo. A situação incomum deflagra o fato de que eles não se conhecem como imaginavam, e a partir daí suas vidas são passadas a limpo numa redescoberta interior e surpreendente.





Espetáculo: QUEM CASA QUER CASA - Convidado



Local: TEATRO SESI - Jardim da Penha - Vitória



Horário: 19h30



Release: A trama gira em torno da disputa de poder entre a matriarca da família e a nora. A sogra, representada por Fabiana, quer continuar a exercer seu poder matriarcal comandando a família, mas vê seu caminho bloqueado por Paulina, sua nora, que quer assumir o papel da matriarca.





Espetáculo: PASSARINHEIROS - Mostra Oficial



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 20h



Release: Numa ilha chamada Cidade, a lei do Cão está instaurada: É proibido cantar e praticar a cadeia alimentar animal. Pássaros engaiolados repetem, conformados, o que ouvem de seus donos demasiadamente humanos. Os Gatos de rua, que não aceitam domesticação, vivem sua autonomia pelas beiradas. O problema é que mataram um grande representante da liberdade: o Mané Zé Urubu da Silva.



QUARTA-FEIRA - 18 DE OUTUBRO DE 2023





OFICINA DE DIREÇÃO E INTERPRETAÇÃO - DRAMATURGIA NO PAPEL



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - VITÓRIA



Horário: 09h às 12h





Espetáculo: NUVEM D'ÁGUA - Mostra Oficial



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 14h



Release: O espetáculo musical conta a História de quatro primos que ao irem na casa de sua avó percebem - em meio a muitas brincadeiras - que a mata já não se encontra tão verde e que o poço da família tinha secado.





OFICINA DE DIREÇÃO E INTERPRETAÇÃO - DRAMATURGIA NO PALCO



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - VITÓRIA



Horário: 14h às 17h





OFICINA INICIAÇÃO DE TEATRO PARA CRIANÇAS



Local: ESTAÇÃO CIDADANIA CULTURA - SERRA



Horário: 15h às 18h





Espetáculo: ESCOLA DE MULHERES - UMA SÁTIRA AO PATRIARCADO - Mostra Oficial



Local: ESTAÇÃO CIDADANIA CULTURA – SERRA



Horário: 19h30



Release: Escola de Mulheres – Uma Sátira ao Patriarcado é uma livre adaptação do texto de Molière. Inês é uma jovem destinada a casar-se com Arnolfo, um burguês que a escolheu quando ela ainda era criança e a educou para ser uma esposa submissa e dependente. Entretanto, nesta versão, quando a jovem chega na idade de se casar, um sonho a desperta para um caminho diferente daquele arquitetado por seu suposto benfeitor.





Espetáculo: LÁGRIMAS PARA SEU ALMOÇO - Mostra Oficial



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 20h



Release: O cenário do pós-guerra, em um 1949 preso entre dois mundos incertos, descreve a pacata cidade mineira de Milagre e sua devoção, movimentada pelos costumes e personagens carregados de ambição e mentiras. Incesto, loucura, transtornos de caráter, dinheiro e tragédias passeiam impunes no universo de Otávio, Clara e Adélia e respingam nos que convivem com a tríade do medo.





OFICINA DE DIREÇÃO E INTERPRETAÇÃO - DRAMATURGIA NO PAPEL



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - VITÓRIA



Horário: 09h às 12h



QUINTA-FEIRA - 19 DE OUTUBRO DE 2023





Espetáculo: IN CONCERTINA - Convidado



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 09h e 14h



Release: No espetáculo, o palhaço Ritalino, munido de sua concertina musical realizará um concerto. Como as coisas não saem como o esperado, Ritalino inicia uma saga para vencer os obstáculos que surgem. O palhaço vive uma batalha que envolve partituras e bombas, melodia e marreta, o trágico e o cômico. Mesmo com a aparente falta de sorte, o palhaço realiza um concerto emocionante, levando a plateia ao riso e ao onírico.





OFICINA DE DIREÇÃO E INTERPRETAÇÃO - DRAMATURGIA NO PALCO



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - VITÓRIA



Horário: 14h às 17h





Espetáculo: A MAIS FORTE - Mostra Oficial



Local: CENTRO CULTURAL ELIZIÁRIO RANGEL – SERRA



Horário: 19h e 20h



Release: Um inquietante jogo de provocações e da abertura de velhas cicatrizes no interior de duas mulheres (uma delas oculta) conduz cada espectador a traçar um paradoxo entre vitória e derrota, numa desesperada busca pela resignação e pelo auto absolvição.





Espetáculo: O SONHO DE UM HOMEM RIDÍCULO



Local: CENTRO CULTURAL FREI CIVITELLA DEL TRONTO - Cariacica



Horário: 19h30



Release: O personagem mergulhado em reflexões sobre as contínuas frustrações em sua vida, bem como a falta de significado e propósito no mundo que o rodeia, adormece na poltrona diante do revólver carregado, após decidir acabar com sua própria vida. Inicia-se então um dos sonhos mais fantásticos da literatura mundial.





Espetáculo: OS ÚLTIMOS DIAS DE PAUPÉRIA - Mostra Oficial



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 20h



Release: Com o objetivo de propiciar um debate sobre a censura, a democracia e a obra de arte, com um recorte do momento político dos anos 70, a peça “Os Últimos Dias de Paupéria”, de Wilson Coêlho, montagem do Grupo Tarahumaras, é uma homenagem ao poeta, jornalista, compositor, roteirista e cineasta piauiense Torquato Neto, um dos idealizadores e integrante ativo do movimento Tropicália.



SEXTA-FEIRA - DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023





OFICINA DE PRODUÇÃO DE MÁSCARAS



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - VITÓRIA



Horário: 14h às 18h



Link de inscrição: (Inscreva-se)





Espetáculo: NUSHU - convidado



Local: CENTRO CULTURAL FREI CIVITELLA DEL TRONTO - Cariacica



Horário: 19h30



Release: Celebrar as vidas e jornadas de mulheres incríveis, conhecidas ou anônimas! Essa é a razão de ser deste cabaré, no qual a atriz narra histórias de mulheres de diferentes lugares e séculos, misturadas com suas próprias vivências e convida o público a um passeio por canções brasileiras que se tornaram referência pela voz de algumas de suas maiores intérpretes.





Espetáculo: CAPITÃO FRACASSO - Mostra Oficial



Local: PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL - Vitória



Horário: 20h



Release: Com humor, beleza e poesia, o espetáculo acompanha a trajetória de uma Companhia de Teatro mambembe, e suas dificuldades frente à realidade. O amor ao teatro e a união do grupo são as motivações para superar os obstáculos e encantar “a plateia ansiosa que aguarda nossos vilões e nossos grandes heróis se enfrentando em cada palco”.

