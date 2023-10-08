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Teatro

Dia das Crianças terá peça infantil de graça no Teatro da Ufes

Espetáculo "O Guarda-Histórias – João e o pé de feijão" terá única apresentação. Ingressos podem ser retirados nesta terça (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 10:00

Espetáculo
Espetáculo "O Guarda-Histórias – João e o pé de feijão" Crédito: Allan Bravos
O Dia das Crianças terá espetáculo gratuito para elas em Vitória. O programa Diversão em Cena desembarca em Vitória com o espetáculo "O Guarda-Histórias – João e o pé de feijão". A peça será apresentada na quinta-feira (12), às16h, no Teatro da Ufes, em Goiabeiras, com presença de intérprete de libras.
Os ingressos são gratuitos, com retirada a partir de terça-feira, dia 10 de outubro, às 14h, na bilheteria do teatro. É necessário apresentar o CPF e cada documento dá direito a um par de ingressos e não é possível levar o CPF de outra pessoa para retirada.

A PEÇA

O João e o Pé de Feijão é um conto de fadas muito antigo de origem inglesa. Ao longo dos tempos foi posto em papel por muitos contadores de histórias tradicionais e escritores, e também com peças teatrais. A releitura da tradicional história infantil do clássico João e o pé de feijão, da Cia Voir de Teatro, é criativa, contada de um jeito diferente, e com elementos cênicos, para chamar atenção das crianças de todas as idades.
Nesta versão do clássico infantil, a história é contada dentro de outra narrativa, conforme explica o diretor do espetáculo, Max Oliveira. “A trama de João e o Pé de Feijão está inserida na História de Philip e Lucy que vão descobrir os poderes de um velho guarda-roupas que fica no porão de casa e que transporta os dois personagens para o mundo das histórias onde viverão o clássico de João e o Pé de Feijão”, diz.
Espetáculo
Espetáculo "O Guarda-Histórias – João e o pé de feijão" Crédito: Allan Bravos
Ainda de acordo com o diretor, a versão original da história infantil foi praticamente toda mantida, e somente houve a inclusão de uma cena, em que a mãe de João resolve gastar com bobagens as moedas de ouro que o garoto trouxe após sua aventura ao escalar o pé de feijão.
Com a união de duas narrativas, a companhia decidiu representar todos os cenários sem sair do universo do porão da casa de Lucy, onde o espetáculo começa, conforme explica o diretor. “O público será surpreendido com cenários que mudam dentro de um guarda-roupas e objetos ganhando vida para virar personagens, como a Leiteira, a vaquinha de João, que ganha vida através de uma tábua de passar, um tecido e um balde”.
O diretor afirma, com isso, que a produção da peça é bastante teatralizada e vai fazer o público viajar e usar bastante a imaginação. “Um dos pontos altos do espetáculo é quando João escala o pé de feijão. Na cena, um efeito especial de gelo seco cria a sensação de João estar caminhando sobre as nuvens”, acrescenta.
A Cia Voir escolheu “João e o Pé de Feijão” por se tratar, segundo o diretor, de um clássico poucas vezes colocado em cena. “Em um processo de pesquisa, nossa equipe criativa entendeu que seria um ótimo momento de encená-la incluindo algumas atualizações sociais e inserindo mensagens educativas como a de ser responsável pelos próprios atos”, comenta.
As lições reflexivas que as crianças podem aprender, são: As responsabilidades pelos nossos próprios atos; consequências das atitudes; planejamento financeiro no emprego da renda familiar e o valor da amizade.

DIVERSÃO EM CENA

  • “O GUARDA-HISTÓRIAS - JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO"
  • Quando: quinta-feira (12), às 16h
  • Onde: Teatro Universitário (Ufes) - Av Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras - Vitória
  • Classificação: a partir dos 3 anos
  • Duração: 50 minutos
  • Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, dia 10 de outubro, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
  • Horário de funcionamento da bilheteria: das 14h às 19h – de terça à sexta-feira.

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