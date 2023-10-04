Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Teatro Carlos Gomes: obras devem ser concluídas em dezembro de 2025
Cultura

Teatro Carlos Gomes: obras devem ser concluídas em dezembro de 2025

Restauro de R$ 20 milhões contempla itens de modernização, mais acessibilidade, além de um café o segundo andar e uma sala de exposição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 15:17

Teatro Carlos Gomes recebeu tapumagem para reforma, que deve começar ainda no primeiro semestre de 2022
Obras no Teatro Carlos Gomes devem ser entregues em dezembro de 2025 Crédito: Instituto Modus Vivendi
O capixaba terá que esperar até dezembro de 2025 para ter o Teatro Carlos Gomes aberto e funcionando. Há cerca de cinco anos fechado, as obras do importante aparelho cultural do Centro de Vitória, que tiveram início em julho, só ficarão prontas daqui dois anos. O restauro contempla itens de modernização, como a instalação de novos aparelhos, além de tornar o espaço mais acessível.
Ao todo, o investimento é de R$ 20 milhões, captados pela Lei Rouanet com recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e da EDP Brasil. Segundo o secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, a reforma já está com uma parte executada, que engloba demolições e outros ajustes estruturais.
“Estamos com 15% desse processo executado, começando pela parte mais bruta, de demolições e ajustes. Isso tudo começa com um bom projeto, por exemplo, na acessibilidade plena, na recuperação e também na modernização. É mais conforto e segurança”, afirmou o secretário de Cultura do ES.
Entre as principais mudanças que estão sendo realizadas no teatro está uma nova instalação na parte elétrica, que será capaz de suportar novos equipamentos de som, áudio e de climatização mais potentes. Uma cortina corta-fogo também será instalada no palco, dividindo espaço com a antiga, além de outros elementos estruturais, como o telhado e novas calhas.
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes Crédito: Fernando Madeira
Já na parte da acessibilidade, as paredes que darão passagem para um elevador acessível estão sendo modificadas, e ajustes aos diferentes níveis do teatro serão priorizados. De acordo com a diretora-presidente do Instituto Modus Vivendi, responsável pelas obras, Erika Kunkel, todas as mudanças estruturais não foram de grande impacto. Para ela, as obras visam deixar o local mais acessível e seguro para a população.
“Essas demolições não tiveram grandes intervenções. Elas foram feitas para trazer o uso contemporâneo e acessível ao teatro. Já iniciamos também a climatização, parte da elétrica também já foi concluída, além do telhado e novas calhas. A gente está avaliando com todo cuidado o teatro nessa fase, que é da obra civil”
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes Crédito: Fernando Madeira

FOMENTAR O TURISMO

Uma das ideias das obras de restauração é fazer com que o espaço se torne um local importante para o dia a dia da cidade, não apenas quando há algum evento marcado. Prova disso, são as futuras visitas guiadas no local que contarão com uma sala de memória, com diversos arquivos sobre a história do Teatro Carlos Gomes. Inclusive, é possível encontrar, durante a reforma, as diversas cores que as paredes do teatro já tiveram ao longo da história.
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes Crédito: Fernando Madeira
Além disso, os turistas e capixabas também poderão desfrutar de um café, que será instalado no segundo andar do edifício. “A gente pensa no teatro não só como um grande palco para o Estado, mas também como um uso para a comunidade. O café, que estará aberto, vai fazer parte do uso diário das pessoas. Além disso, teremos ações educativas com as escolas, recebendo alunos. Vamos ter também uma sala de exposição, ou seja, queremos trazer a população capixaba para dentro desse monumento que é tão importante”, reforçou Erika.
*Com informações da repórter Any Cometti, da TV Gazeta

Veja Também

Com obras iniciadas, Teatro Carlos Gomes deve ser entregue em 2 anos

Música para surdos? Entenda o que é e como funciona um concerto sensorial

Capixaba é aprovada em escola de teatro de NY por onde já passaram vários astros de Hollywood

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Teatro Carlos Gomes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados