Capixaba é aprovada em escola de teatro de NY por onde já passaram vários astros de Hollywood

Atriz capixaba é aprovada em conservatório de teatro onde já passaram artistas de Hollywood Crédito: Arquivo pessoal

Localizado em Nova York, nos Estados Unidos, o Stella Adler Studio of Acting é um dos conservatórios de atuação mais renomados do mundo, contribuindo para a formação de artistas como Marlon Brando, Mark Ruffalo, Holland Taylor, Salma Hayek, entre outros. Desde setembro deste ano, a instituição ganhou uma integrante a mais: a atriz brasileira Thais Fernandes, 32 anos.

Atriz pela Escola Técnica de Teatro, Dança e Música de Vitória (Fafi), Thais é natural de Vitória, no Espírito Santo, e também tem formação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Procurando expandir a formação nas artes cênicas, a atriz contou ao g1 que foi para os Estados Unidos em setembro de 2021. Desde então, aproveitou para aprimorar o inglês e fez cursos e workshops de teatro para estar mais preparada para processos seletivos futuros.

Em dezembro de 2022, quando o processo seletivo da Stella Adler Studio foi aberto, a capixaba disse que logo fez a inscrição. Com um processo seletivo competitivo, que atrai aspirantes das artes cênicas de todo o mundo, a atriz teve que apresentar dois monólogos na primeira etapa da seleção realizada em janeiro deste ano.

“Eu escolhi Shakespeare, o que foi ainda mais desafiador, por seguir um inglês antigo e um ritmo muito específico. Foi um processo longo e desafiador. Porém, fiquei muito feliz quando eles me chamaram para o 'callback', que representa a segunda fase do processo, onde novamente precisei audicionar para todo o grupo de professores da escola”, disse.

Após a segunda etapa, a resposta da aceitação veio no dia 1º de março de 2023 com direito a uma bolsa de estudos devido ao bom desempenho no processo seletivo.

Quando recebi o e-mail de aceitação, foi maravilhoso ver que todo o estudo e esforço que eu tinha feito valeu a pena. Comecei minha trajetória no teatro ainda criança na Fafi e depois segui para o curso técnico da escola, onde tive toda a base necessária para minha formação como atriz

As aulas começaram no dia 11 de setembro. Para atriz, essa oportunidade também é um meio de criar conexões. “O curso dura dois anos e minha pretensão é aprender bastante sobre a técnica desenvolvida por Stella. Quero fazer muitos contatos, conexões tanto com as pessoas quanto com as oportunidades oferecidas. Quero trabalhar como atriz aqui ou em qualquer lugar do mundo com as técnicas que vou aprender”, disse.

Da Fafi para uma das maiores escolas de teatro do mundo

De acordo com Thais, ela teve contato com as artes cênicas aos 12 anos, quando passava pelo Centro de Vitória de ônibus e, pela janela, viu um grupo de crianças fazendo uma encenação.

Eu vi e me interessei. Até então, eu achava que teatro era só aquela coisa de televisão. E aí, por querer saber o que era aquilo que aquelas crianças estavam fazendo, me inscrevi em cursos sem a minha mãe saber, inicialmente. Ou seja, eu conheci o teatro sem nunca ter ido a uma peça de teatro

Atriz capixaba é aprovada em conservatório de teatro onde já passaram artistas de Hollywood Crédito: Arquivo pessoal

De lá para cá, a então adolescente fez vários cursos, como iniciação teatral, jogos dramáticos, dança para atores, entre outros, até ser maior de idade e fazer o curso técnico oferecido pela instituição.

“Foram dois anos de curso técnico. A Fafi agregou em mim uma bagagem determinante para eu realmente querer ser atriz e buscar novos horizontes”, destacou a brasileira.