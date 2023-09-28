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Nos EUA

Transcol na Times Square? Influencer capixaba divulga pontos turísticos do ES em NY

O influencer Renan Mendes pagou US$ 40 para colocar imagens do Espírito Santo em um telão da Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 09:47

O capixaba Renan Mendes colocou pontos turísticos do ES na Times Square, em Nova York
O capixaba Renan Mendes colocou pontos turísticos do ES na Times Square, em Nova York Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@renanmendis
Já pensou ver imagens do seu estado em um letreiro em uma das avenidas mais conhecidas e iluminadas do mundo? Foi exatamente isso que o capixaba Renan Mendes, de 26 anos, fez. Ele selecionou algumas imagens de famosos pontos turísticos do Espírito Santo e conseguiu colocar uma propaganda em um telão da Times Square, em Nova York, no último sábado (23). Uma amiga de Renan conseguiu filmar o momento em que o vídeo foi exibido no telão.
O influencer digital disse que já foi para a cidade com a ideia de divulgar o estado no telão. Ele faz conteúdos nas próprias redes sociais mostrando um pouco das belezas do Espírito Santo, mas dessa vez ele resolveu mostrar para o mundo todo.
Todo mundo falava para colocar a própria cara lá, se autopromover. Só que eu acho que alguma coisa sobre mim não ia ter interesse público, seria só para inflar meu ego. Seria muito mais relevante e significativo eu botar algo sobre o lugar que eu moro.
Na hora da escolha dos elementos que mais representassem o estado, Renan optou por colocar alguns símbolos clássicos do Espírito Santo, como o Convento da Penha, em Vila Velha; o Buda Gigante (o maior do Ocidente), de Ibiraçu; Pedra Azul, em Domingos Martins; a Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, algumas praias e cachoeiras, além da estátua do músico Maurício de Oliveira, que fica na Orla de Camburi, na capital.
O capixaba Renan Mendes colocou pontos turísticos do ES na Times Square, em Nova York
O capixaba Renan Mendes colocou pontos turísticos do ES na Times Square, em Nova York Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@renanmendis
Mas um elemento chamou a atenção de quem assistiu ao vídeo. É que no meio das imagens também apareceram os ônibus azuis do transporte público da Grande Vitória, o Transcol.
"Eu queria colocar coisas do cotidiano também, que é o Transcol, junto com as belezas do nosso estado. Eu queria que a galera se identificasse de alguma forma. Colocar as belezas do nosso estado que ainda é muito esquecido", disse o influenciador.
O capixaba Renan Mendes colocou pontos turísticos do ES na Times Square, em Nova York
O capixaba Renan Mendes colocou pontos turísticos do ES na Times Square, em Nova York Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@renanmendis
A prática é comum entre os brasileiros, que já divulgaram Anitta, Marília Mendonça, Bruna Marquezine e Giovanna Antonelli. Quando o vídeo com as imagens do estado apareceu no telão, Renan contou que alguns brasileiros estavam lá na hora e até gritaram ao ver a propaganda.
Ali na Times Square um grupo de brasileiros gritou. Mas o legal é, na hora que viralizar, também esse conteúdo chegar a outras partes do país, pra galera reconhecer. Tem gente do próprio país que não conhece o Espírito Santo. Então, seria legal que esse vídeo chegasse a essas pessoas, pra verem que a gente tem belezas top
O capixaba Renan Mendes colocou pontos turísticos do ES na Times Square, em Nova York
O capixaba Renan Mendes colocou pontos turísticos do ES na Times Square, em Nova York Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@renanmendis

Como anunciar na Times Square?

Ao ver o anúncio, muita gente se perguntou e ficou curioso para saber como o Renan tinha feito isso. E é bem simples. Não é preciso ser famoso para aparecer nos outdoors luminosos da Times Square. Se você tem esse sonho e US$ 40 disponíveis (cerca de R$ 190), a TSX Entertainment te ajuda a conquistar seus 15 segundos de fama.
Para isso é preciso baixar o aplicativo da empresa, escolher o vídeo de 15 segundos que você quer que apareça por lá, selecionar o dia e o horário da exibição no telão e pagar a taxa... e pronto!
Famosos brasileiros também já apareceram em letreiro da Times Square
Famosos brasileiros também já apareceram em letreiro da Times Square Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Após uma análise, que conta com o auxílio de inteligência artificial, é só aguardar o momento de se ver no telão de quase 8 metros de altura e que fica instalado em frente ao prédio da TSX Broadway (na esquina da 7ª Avenida com a Rua 47). Para quem não puder acompanhar o momento direto de Nova York, o aplicativo tem uma exibição em tempo real de tudo o que passa por lá. Mas como o Renan estava passeando pela cidade, ele mesmo fez questão de acompanhar.
"Eu já tinha o vídeo meio que pronto, porque eu já faço conteúdos divulgando o nosso estado. Então, dei uma editada para caber nos parâmetros do telão. A repercussão tá uma loucura", relatou o influenciador.
*Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES

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