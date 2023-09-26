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Cultura

Mosaico em muro leva arte e cidadania a Santo Antônio, em Vitória

Instalação demorou cerca de dez meses para ficar pronta e contou com a participação de cerca de 80 pessoas, entre moradores e estudantes do bairro e de localidades no entorno
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 12:25

Moradoes de Santo Antônio fizeram uma instalação em mosaico em um dos muros do bairro
Moradoes de Santo Antônio fizeram uma instalação em mosaico em um dos muros do bairro Crédito: Yvana Belchior
Comprovando que a essência da arte é contribuir para a construção de uma sociedade plural, moradores, estudantes e adolescentes participantes de projetos sociais criaram um mosaico em um muro no bairro Santo Antônio, em Vitória. A belezura está localizada em uma parede próxima à região da Prainha de Santo Antônio, com a instalação se estendendo por 32m.
Ao todo, cerca de 80 pessoas contribuíram com a confecção da obra, batizada com o título "De Tessela em Tessala, Nossa Comunidade se Transforma". O projeto foi capitaneado pela artista visual Yvana Belchior, sendo aprovado em edital do Funcultura/Secult-ES, em 2022.
Estudantes confecionando os elementos do mosaico de Santo Antônio: muro tem cerca de 32 metros
Estudantes confecionando os elementos do mosaico de Santo Antônio: muro tem cerca de 32 metros Crédito: Yvana Belchior
"Começamos a confeccioná-lo em dezembro e a instalação ficou pronta na quarta (20). Contamos com a participação de residentes de vários bairros próximos, como estudantes da EMEF Alvimar Silva (localizada na região) e adolescentes que participam de atividades no Cras de Santo Antônio. Foram pessoas de todas as idades, especialmente jovens a partir dos 13 anos", relatou Yvana, que faz trabalhos culturais com a comunidade há cerca de 13 anos.
Os materiais usados foram ladrilhos de cerâmica e pastilha de vidro. Então, foi só deixar a imaginação dos participantes fluir. "As pessoas criaram desenhos tendo na memória cenas cotidianas do bairro, como também sonhos e anseios dos moradores. Eles foram construindo e montando aos poucos. Quando tudo ficou pronto, contratamos um profissional da construção civil e, sob minha orientação, fixamos a obra no muro", explicou a artista.
Entre as gravuras, pessoas ouvindo música, crianças brincando com balões, jogos, bonecos e até um personagem onde o coração está se abrindo, com sonhos e desejos saindo do corpo em formato de onda. Lirismo e poesia em potência máxima. 
"Nossa proposta foi criar um grande corredor cultural em Santo Antônio. A arte precisa ser usada como agente transformador. Em nosso caso, com um atrativo a mais: trazendo o morador como protagonista".

Moradores e estudantes de Santo Antonio constroem mosaico em um dos muros do bairro

Yvana Belchior garante que a obra é só o começo de um projeto que pretende colorir Santo Antônio. "Temos que aproveitar essa visibilidade para pensar em novas ilustrações. Para isso, vou continuar escrevendo o projeto em editais de cultura como também pretendo procurar ajuda junto à iniciativa privada", complementa

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