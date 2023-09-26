Mosaico em muro leva arte e cidadania a Santo Antônio, em Vitória

Moradoes de Santo Antônio fizeram uma instalação em mosaico em um dos muros do bairro Crédito: Yvana Belchior

Comprovando que a essência da arte é contribuir para a construção de uma sociedade plural, moradores, estudantes e adolescentes participantes de projetos sociais criaram um mosaico em um muro no bairro Santo Antônio, em Vitória. A belezura está localizada em uma parede próxima à região da Prainha de Santo Antônio, com a instalação se estendendo por 32m.

Ao todo, cerca de 80 pessoas contribuíram com a confecção da obra, batizada com o título "De Tessela em Tessala, Nossa Comunidade se Transforma". O projeto foi capitaneado pela artista visual Yvana Belchior, sendo aprovado em edital do Funcultura/Secult-ES, em 2022.

Estudantes confecionando os elementos do mosaico de Santo Antônio: muro tem cerca de 32 metros Crédito: Yvana Belchior

"Começamos a confeccioná-lo em dezembro e a instalação ficou pronta na quarta (20). Contamos com a participação de residentes de vários bairros próximos, como estudantes da EMEF Alvimar Silva (localizada na região) e adolescentes que participam de atividades no Cras de Santo Antônio. Foram pessoas de todas as idades, especialmente jovens a partir dos 13 anos", relatou Yvana, que faz trabalhos culturais com a comunidade há cerca de 13 anos.

Os materiais usados foram ladrilhos de cerâmica e pastilha de vidro. Então, foi só deixar a imaginação dos participantes fluir. "As pessoas criaram desenhos tendo na memória cenas cotidianas do bairro, como também sonhos e anseios dos moradores. Eles foram construindo e montando aos poucos. Quando tudo ficou pronto, contratamos um profissional da construção civil e, sob minha orientação, fixamos a obra no muro", explicou a artista.

Entre as gravuras, pessoas ouvindo música, crianças brincando com balões, jogos, bonecos e até um personagem onde o coração está se abrindo, com sonhos e desejos saindo do corpo em formato de onda. Lirismo e poesia em potência máxima.

"Nossa proposta foi criar um grande corredor cultural em Santo Antônio. A arte precisa ser usada como agente transformador. Em nosso caso, com um atrativo a mais: trazendo o morador como protagonista".

Moradores e estudantes de Santo Antonio constroem mosaico em um dos muros do bairro