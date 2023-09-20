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Cultura

Igreja de Conceição da Barra deve receber obras de restauro até o fim do ano

Restauração será feita pela prefeitura da cidade em conjunto com o Governo do Estado. Licitação de contratação da empresa que vai realizar a obra já foi aberta
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 19:15

Fundada no início do século XIX, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, localizada em Conceição da Barra, Litoral Norte do Espírito Santo, vai passar por um processo de restauração a partir do final deste ano. É o que garante a prefeitura da cidade, que abriu o processo de licitação em agosto para contratar a empresa que realizará a obra.
A Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1812. Com o tempo, os ricos detalhes do imóvel bicentenário foram dando sinais de que o templo precisava de reparos e cuidados especiais. Por isso, desde 2017, um projeto de restauração do espaço tombado como patrimônio estadual está em andamento junto ao Governo do Estado.
E as obras devem sair em breve. Segundo a Prefeitura de Conceição da Barra, o processo de licitação da empresa para fazer a reforma está em andamento. "A previsão é de que as obras comecem até o fim do ano", diz trecho da nota enviada à TV Gazeta Norte.
"Além de ser patrimônio tombado do Espírito Santo, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição tem uma importância muito grande junto às culturas populares, ao nosso patrimônio material [...]. Isso deixa ainda mais importante essa recuperação", completou o secretário de cultura do Estado, Fabrício Noronha, à TV Gazeta Norte.

HISTÓRIA

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi inaugurada em 1812. Quase vinte anos depois, o templo foi elevado à condição de paróquia.
"Atrás da igreja havia um cemitério e uma pia batismal. Por possuí-los, em 1831, ela foi elevada à condição de paróquia. Durante muitos anos, a vida social, econômica e política de Conceição da Barra girou em torno da igreja matriz", diz o historiador Salomão da Silva.
Em 2013, a igreja foi tombada como patrimônio estadual. Em toda sua existência, ela guarda histórias de fé e devoção. É o caso da dona Maria do Carmo, que dedicou anos de sua vida em serviço à igreja. 
"Aqui eu dei cursos de batizado, de casamento, catecismo.. Também cantei missa, inclusive em latim", disse a doméstica em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte

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