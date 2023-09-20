Igreja de Conceição da Barra deve receber obras de restauro até o fim do ano

Fundada no início do século XIX, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, localizada em Conceição da Barra , Litoral Norte do Espírito Santo , vai passar por um processo de restauração a partir do final deste ano. É o que garante a prefeitura da cidade, que abriu o processo de licitação em agosto para contratar a empresa que realizará a obra.

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1812. Com o tempo, os ricos detalhes do imóvel bicentenário foram dando sinais de que o templo precisava de reparos e cuidados especiais. Por isso, desde 2017, um projeto de restauração do espaço tombado como patrimônio estadual está em andamento junto ao Governo do Estado.

E as obras devem sair em breve. Segundo a Prefeitura de Conceição da Barra, o processo de licitação da empresa para fazer a reforma está em andamento. "A previsão é de que as obras comecem até o fim do ano", diz trecho da nota enviada à TV Gazeta Norte.

"Além de ser patrimônio tombado do Espírito Santo, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição tem uma importância muito grande junto às culturas populares, ao nosso patrimônio material [...]. Isso deixa ainda mais importante essa recuperação", completou o secretário de cultura do Estado, Fabrício Noronha, à TV Gazeta Norte.

HISTÓRIA

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi inaugurada em 1812. Quase vinte anos depois, o templo foi elevado à condição de paróquia.

"Atrás da igreja havia um cemitério e uma pia batismal. Por possuí-los, em 1831, ela foi elevada à condição de paróquia. Durante muitos anos, a vida social, econômica e política de Conceição da Barra girou em torno da igreja matriz", diz o historiador Salomão da Silva.

Em 2013, a igreja foi tombada como patrimônio estadual. Em toda sua existência, ela guarda histórias de fé e devoção. É o caso da dona Maria do Carmo, que dedicou anos de sua vida em serviço à igreja.