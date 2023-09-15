CowParade: saiba onde encontrar as 62 vaquinhas em Vitória e Vila Velha

62 esculturas da CowParade estão espalhadas por Vitória e Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Elas chegaram com sua paleta multicor para encher as ruas de Vitória e Vila Velha de alegria e alto astral. Claro que estamos falando das simpáticas vaquinhas do projeto CowParade, que começa nesta sexta (15) com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo.

A 14ª edição do maior evento de arte urbana do mundo chega ao Espírito Santo ocupando locais públicos das duas cidades, como orlas, parques, praças, ruas e avenidas, até o dia 15 de outubro.

HZ, prevendo que você vai sair por aí tentando encontrar as mimosas para tirar uma foto instagramável, decidiu facilitar sua vida. Abaixo você confere o mapa de onde achar as vaquinhas.

você confere cada traço e opções estéticas escolhidas pelos profissionais. Ah, sim: cada bichinho tem seu próprio nome. Além dos locais das obras, o mapa também mostra o nome de cada artista que pintou as estátuas. Nesta página

Tem esculturas "perdidas" em praticamente todos os lugares. Em Ponta da Fruta (Vila Velha), por exemplo, uma vaquinha pode ser encontrada no Mirante da Igreja. Tem até uma "cow" fashion que se instalou no Polo de Moda da Glória, também na cidade canela-verde. Por Vix, temos esculturas no Parque Moscoso, Ilha do Boi, Ilha das Caieiras e Jardim Camburi, entre outros bairros. Elas são "democráticas" quando o assunto é mobilidade urbana, se assim podemos definir.

Ricardo Medeiros, fotógrafo de A Gazeta, encontrou algumas destas simpáticas vaquinhas enquanto passava por alguns pontos da capital capixaba, como Praça da Papa, Praça dos Namorados, Praia de Camburi e Praia da Guarderia. As esculturas aguçaram a curiosidade de quem caminhava pelos locais. Confira na galeria abaixo:

CowParade traz 62 vaquinhas espalhadas por Vitória e Vila Velha

A CowParade (que surgiu em 1998, na Suíça) reúne artistas renomados como Heidi Liebermann, Ale Gabeira, Kleber Galveas, Júlio Tigre, Starley Bonfim e Ângela Gomes, além de jovens talentos. São 59 esculturas assinadas por profissionais do ES e três - intituladas Diversidade, Energias Renováveis e 110 anos – confeccionadas pela Shell, uma das empresas que apoiam a ação.

A multiplicidade artística, étnica, geracional e de linguagens, além de celebrar a alegria, a arte e a cultura capixabas, explorando pontos turísticos e ícones locais, como panela de barro, moqueca, congo e gírias populares, aborda questões como diversidade, inclusão social e meio ambiente.

"A CowParade Vitória e Vila Velha é uma iniciativa sociocultural que, além de valorizar a arte local e democratizar o acesso à arte e à cultura, reflete o olhar dos artistas para as temáticas que mobilizam a sociedade", comenta Catherine Duvignau, CEO da Toptrends, agência especializada em marketing cultural que detém os direitos do evento no Brasil desde 2005.

Um comitê julgador, formado por Lincoln Guimarães Dias, Flávia Dalla Bernardina, Lara Brotas, Rita Rocio Tristão e Osvaldo Garcia, selecionou quatro projetos, desenvolvidos por artistas plásticos e alunos das escolas Leonardo Da Vinci, SESI, Americana de Vitória e UMEF Dr. Tuffy Nader, que só chegará às ruas por volta do dia 25 de setembro. Tem mais surpresa vindo por aí!