CowParade: vacas coloridas chegam ao ES com seleção de artistas para pintá-las

1ª parte do grafite feito pelo capixaba Starley, responsável por pintar a vaca que abre as inscrições para a exposição CowParade Vitória/Vila Velha Crédito: Sérgio Silva

As vaquinhas mais coloridas e charmosas do mundo estão chegando ao Espírito Santo. De 15 de setembro a 15 de outubro, 60 esculturas de vacas em tamanho real ficarão espalhadas pelas cidades de Vitória e Vila Velha, através da exposição CowParade Brasil. Com o objetivo de levar arte e cultura às ruas e ainda contribuir para causas sociais, o projeto abriu nesta quarta (12) as inscrições para artistas locais que desejam customizar os objetos.

Os interessados em dar um toque de cor às esculturas têm até o dia 1º de agosto para se inscreverem gratuitamente, através do site CowParade . Conforme o regulamento, é necessário preencher um formulário informando dados pessoais e um esboço do projeto que será desenvolvido na escultura.

Um Comitê Julgador formado por especialistas em arte e história capixabas será responsável por selecionar os 60 artistas (capixabas ou moradores do Espírito Santo) que ficarão encarregados de customizarem as vacas. Quem for escolhido receberá um cachê de R$ 2 mil e mais uma ajuda de custo de R$ 1,5 mil.

As vacas estarão disponíveis em três poses (de pé, pastando ou repousando) e os artistas têm liberdade para escolherem os estilos e técnicas artísticas que preferirem, podendo pintar, estilizar, customizar e até acrescentar objetos da cultura e folclore capixaba (ou não). A partir da segunda quinzena de setembro, as vacas ficarão expostas por um mês em pontos diferentes das cidades de Vitória e Vila Velha.

Além de embelezar a capital e a cidade canela-verde e promover os trabalhos de artistas do Estado, as vaquinhas também tem um cunho social. Ao final de cada edição, as esculturas são leiloadas e a renda é revertida para instituições beneficentes. Em 14 anos de realização no Brasil, o projeto já destinou mais de R$ 7 milhões a ONGs e instituições sociais.

"Além de trazer a arte nas vaquinhas, é uma chance de artistas de cada região expressarem seu folclore ou contarem sua história. O evento é muito para a cidade. E, além de colorir a cidade, fomentar e descobrir novos artistas através da seleção, a CowParade também tem um legado muito importante, por ser um evento beneficente", ressalta Catherine Duvignau, CEO da Toptrends, realizadora da mostra.

Esta é a 14ª edição do evento no Brasil e a 1ª no Espírito Santo — é também a primeira do projeto pós pandemia da Covid-19. Desde 1998, quando o projeto foi criado na Suíça, mais de 80 cidades, em 33 países, já foram contempladas pela exposição. No Brasil, a CowParade já passou pelas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco, Ceará e Bahia. Em 2019, última vez que foi realizada em solo brasileiro, a mostra ficou exposta em Salvador.

Starley foi o responsável por pintar a vaca que abre as inscrições para a exposição CowParade Vitória/Vila Velha Crédito: Sérgio Silva

EVENTO DE ABERTURA

Nesta quarta (12), para abrir as inscrições para a mostra, a primeira vaquinha capixaba foi pintada ao-vivo pelo grafiteiro Starley, no Clube Saldanha Gama, em Vitória. O artista já é conhecido no Espírito Santo pelos murais com rostos de pessoas negras e por ter idealizado o Festival Nacional Origraffes.

"Eu gosto de trabalhar com questões que se relacionam à diáspora africana. Eu acredito que representar o rosto de pessoas pretas cria uma espécie de disputa de narrativa no espaço urbano e também confronta o que é trazido pela publicidade. Esses rostos perfeitos e proporções áureas, tudo na intenção de nos vender produto. Acho que tem que ter um contrapeso", falou sobre o seu trabalho.

Para a escultura, um dos poucos projetos tridimensionais do artista, Starley optou por trabalhar a linguagem mais tradicional do grafite, trazendo caligrafias e a essência da arte urbana, destacando o Espírito Santo sem cair no clichê.

"Eu acho que o papel da arte é democratizar o acesso a ela mesma. Muitas pessoas não têm condições ou tempo de frequentar museus ou galerias. Então, a arte, enquanto processo de democratização, atua na construção do que a gente acredita, de transformar o cidadão no reconhecimento de si enquanto protagonista, inserido dentro da sociedade. Com essa proposta de pintar uma vaca, para além da crítica social vai ser algo divertido", destacou.

Em conversa com a equipe de HZ, antes de começar a pintar, Starley também expressou sua satisfação em fazer parte do projeto. "Me sinto bem honrado e acho interessante que um projeto de envergadura internacional tenha a sensibilidade de olhar para as terras capixabas. Porque muitas vezes a gente está inserida nesse eixo na região Sudeste e grandes iniciativas sequer passam por aqui. Para a gente, é uma honra", completou.

POR QUE UMA VACA?

Foi em 1998 que o artista suíço Pascal Knapp utilizou 450 esculturas em formato de vaca em um evento de arte em Zurique. Na época, o objetivo era provocar o riso mas o projeto acabou fascinando o americado Jerry Elbaum que decidiu comprar os direitos das esculturas de Knapp e fundar a CowParade Holding Inc.

"Ele percebeu que a vaca se tornava uma tela tridimensional muito interessante para ser pintada. As pessoas vão ver no meio das ruas que é muito impactante. A população vai apreciar e poder descobrir todas essas obras dos artistas capixabas", destacou Catherine Duvignau, CEO da Toptrends, realizadora da mostra.

"É a oportunidade de mostrar um trabalho para toda a população. Não precisa ir no museu, não precisa pagar. É um museu a céu aberto, uma chance que o seu trabalho seja visto por todo mundo", completou.

SERVIÇO