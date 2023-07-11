Jovem do ES viraliza com restauração de Barbies e coleção de mais de 300 bonecas

Um jovem de João Neiva, região Norte do Espírito Santo, está se destacando nas redes sociais com um hobby que tem tudo a ver com uma das estreias nos cinemas neste mês de férias. Luiz Flilipe de Marcho Brito, de 20 anos, está famoso em plataformas como o TikTok (2,7 milhões de seguidores) e Instagram (527 mil seguidores) por mostrar o trabalho de restauração de Barbies.

O capixaba Luiz Flilipe de Marcho Brito viraliza com restauração de Barbies e coleção de mais de 300 bonecas Crédito: Viviane Lopes/g1

Em conversa com o g1 ES, o jovem mostrou sua coleção de mais de 300 bonecas composta não somente pela mega star da Mattel, mas também por outros tipos que ganharam uma repaginada, não só no acabamento como nos looks que vestem. "Desde criança eu tenho esse anseio de pegar bonecas e brincar com elas, e pentear o cabelo. Mas por ser uma coisa que é negada aos meninos, meu primeiro contato com as bonecas foi quando eu ia na casa de uma amiga, porque lá sim eu era livre para brincar com as bonecas delas e trocar as roupas", contou Filipe ao portal.

A coleção começou aos 10 anos quando ganhou a primeira boneca. Hoje, as prateleiras são divididas em grupos. E as bonecas, as mais variadas possíveis, vão preenchendo o quarto do colecionador. "Depois de implorar muito para minha mãe, eu consegui ganhar a minha primeira boneca aos dez anos, e aí foi deslanchando", disse.

O capixaba Luiz Flilipe de Marcho Brito viraliza com restauração de Barbies e coleção de mais de 300 bonecas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Muitas das bonecas chegaram por meio de doações. E é no próprio quarto que a mágica acontece e elas são repaginadas num processo minucioso de restauração. "Eu comecei postando que estava recebendo bonecas para restaurar e aí as pessoas começaram a me mandar mensagem sobre coleções que elas tinham. O tempo que eu gasto para restaurar depende muito de cada boneca. Algumas é só trabalhar no cabelo. Dura geralmente uns dois dias fora a parte de editar o vídeo", disse.

Para este processo, Filipe aponta algumas ferramentas usadas, como mini chapinha, óleo de banana, elásticos, cotonetes e até bobes feitos de canudos de plástico. "Canudos de milkshake e de refrigerante são usados para fazer os cabelos, e cada um deles deixa uma efeito diferente no cabelo delas. Um deixa com cachos mais abertos, babyliss, um efeito mais natural", comentou Filipe.

A interação com seguidores é algo que mais anima o capixaba a continuar trabalhando. Inclusive, ele conta que recebe até cartas com elogios ao trabalho de restauração. "Eu guardo todas, né? Porque são muito importantes pra mim. Todas as caixas que eu recebo para restaurar vêm com uma cartinha. Eu enxergo isso como um ato genuíno de amor. Elas são apegadas pelas bonecas, mas aceitam se despedir porque sabem que elas vão ser muito bem cuidadas por mim. E eu que tenho que agradecer de volta a elas. Quando eu restauro, eu mando um vídeo dizendo que ela está sendo bem cuidada, como se fosse um filho", comentou.

O colecionador não esconde a ansiedade para assistir ao filme da Barbie, que tem estreia prevista para o dia 20 de julho no Brasil, tanto que ele já comprou a boneca do filme para incluir na sua coleção.