Mattel lança Barbie com aparelho auditivo e Ken com vitiligo

Barbie com aparelho auditivo será lançada pela Mattel Crédito: Divulgação/Mattel

A Mattel acaba de lançar a coleção 2022 de Barbies Fashionistas. Agora, tem boneca com aparelho auditivo e Ken com vitiligo.

A ideia da empresa é permitir que as crianças reproduzam ainda mais histórias que veem no mundo ao seu redor. No Brasil, os novos modelos da linha Barbies Fashionistas poderão ser encontrados a partir de 1 de julho.

Linha Barbies Fashionistas 2022 Crédito: Divulgação/Mattel

A vice-presidente executiva da Mattel e chefe global da Barbie, Lisa McKnight, chegou a afirmar que quer levar mais representatividade para os consumidores.

"É importante que as crianças se vejam refletidas no produto e incentivem a brincadeira com bonecas que não se parecem com elas para ajudá-las a entender e celebrar a importância da inclusão", disse.