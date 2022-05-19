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Inclusão

Mattel lança Barbie com aparelho auditivo e Ken com vitiligo

Compras no Brasil começam a partir de julho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 14:18

Barbie com aparelho auditivo será lançada pela Mattel
Barbie com aparelho auditivo será lançada pela Mattel Crédito: Divulgação/Mattel
A Mattel acaba de lançar a coleção 2022 de Barbies Fashionistas. Agora, tem boneca com aparelho auditivo e Ken com vitiligo.
A ideia da empresa é permitir que as crianças reproduzam ainda mais histórias que veem no mundo ao seu redor. No Brasil, os novos modelos da linha Barbies Fashionistas poderão ser encontrados a partir de 1 de julho.
Linha Barbies Fashionistas 2022
Linha Barbies Fashionistas 2022 Crédito: Divulgação/Mattel
A vice-presidente executiva da Mattel e chefe global da Barbie, Lisa McKnight, chegou a afirmar que quer levar mais representatividade para os consumidores.
"É importante que as crianças se vejam refletidas no produto e incentivem a brincadeira com bonecas que não se parecem com elas para ajudá-las a entender e celebrar a importância da inclusão", disse.
Na linha de produtos da marca, há ainda uma Barbie com perna mecânica e uma outra de cadeira de rodas. A linha Barbies Fashionistas já conta com mais de 175 bonecas com diferentes corpos, cabelos e tons de pele.

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