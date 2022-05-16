Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Juliette lança clipe de 'Cansar de Dançar'; assista

Ganhadora do 'Big Brother Brasil 21' recria looks que marcaram trajetória da cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 18:49

Juliette no clipe de 'Cansar de Dançar'
Juliette no clipe de 'Cansar de Dançar' Crédito: Igor Melo/Divulgação
Juliette Freire lançou, nesta segunda-feira, 16, o novo clipe da música Cansar de Dançar, com uma analogia sobre a história da ganhadora do Big Brother Brasil 21. Nas imagens, a cantora aparece recriando looks que marcaram a trajetória de vida dela.
"Minha personagem usa, no início, as roupas que eu usava quando trabalhava em escritórios e os dois looks que uso depois são roupas importantes na minha trajetória, que representam momentos em que me reconectei comigo mesma e que mostram algumas das minhas diferentes faces", explica Juliette.
O clipe foi divulgado ao meio-dia no canal da cantora no YouTube
"O roteiro do clipe de "Cansar de Dançar" foi nascendo na minha cabeça já durante a gravação da música. Fui fazendo a música e pensando nele. O diretor acrescentou ideias e chegamos na ideia final", diz.
Juliette ressalta ainda que a presença dos amigos e amigas no clipe mostra que o objetivo dela é nunca se desconectar das origens: "O vídeo passa uma mensagem forte e que eu gosto muito: de que quero sempre estar conectada comigo mesma, independente do julgamento dos outros (que não veem tudo está acontecendo comigo)".
Cansar de Dançar foi produzida por HITMAKER, uma dupla de produtores responsáveis por trabalhos de grandes nomes como Anitta, Luísa Sonza, Marina Sena e Jão - e por Juzé, que participou do EP Juliette.

Veja Também

Juliette dá aval para fã tatuar seu nome em lugar inusitado; descubra onde

Fãs de Juliette cantam em fila para show e até noiva aparece no ES

"Passada com a beleza da cidade de Vitória", diz Juliette

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Juliette Freire Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados