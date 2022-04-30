Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No ES

"Passada com a beleza da cidade de Vitória", diz Juliette

Cantora veio pela primeira vez ao Espírito Santo para uma apresentação no Privilége Vitória, neste sábado (30)
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 17:02

Juliette fala da beleza de Vitória em seus Stories
Juliette fala da beleza de Vitória em seus Stories Crédito: Instagram/@juliette
Juliette está em terras capixabas e encantada com o que tem visto por aqui. A vencedora do BBB 21, que se apresenta na noite deste sábado (30), no Privilége Vitória, na Praia do Canto, registrou em seu Instagram o entusiasmo com as belezas da Capital do Espírito Santo.
"Minha gente, chegamos em Vitória... Deixa eu dizer uma coisa: a gente está passada com a beleza da cidade de Vitória! Tem noção não, povo!", iniciou a cantora, nos Stories do Instagram.
"Eu pensava que Vitória era tipo Brasília, algo mais urbana, mas é uma cidade litorânea. A gente está de cara, porque tem uma ilha. Olha, vocês não tem noção, depois eu vou mostrar", completou.
Juliette vai apresentar o show da turnê "Caminho", que já passou pelo Rio de Janeiro e João Pessoa com platéia lotada. Em Vitória, ela já colhe o carinho dos fãs.

Veja Também

Fãs de Juliette cantam em fila para show e até noiva aparece no ES

"Fui recebida com muito carinho pelos fãs, um monte de gente no aeroporto, tirei foto. Quero todo mundo no show mais tarde, viu. Vou começar agora a me organizar para mais tarde estar linda esperando vocês", finalizou.
Vale lembrar que o primeiro EP de Juliette foi lançado em setembro do ano passado. Ele conta com seis faixas inéditas: “Diferença Mara”, “Bença”, “Doce”, “Sei lá”, “Benzim” e “Vixe Que Gostoso“, que estiveram presentes no setlist da turnê de estreia da artista, de 32 anos. Em entrevista ao HZ, ela contou detalhes da apresentação deste sábado (30).

Veja Também

Com show no ES, Juliette revela que ainda sente "frio na barriga" no palco

Juliette, Anitta e Camila Cabello se encontram nos bastidores do Coachella

'Mudei toda minha perspectiva de vida', diz Juliette sobre morte de irmã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Juliette Freire Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados