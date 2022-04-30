"Passada com a beleza da cidade de Vitória", diz Juliette

Juliette fala da beleza de Vitória em seus Stories Crédito: Instagram/@juliette

Juliette está em terras capixabas e encantada com o que tem visto por aqui. A vencedora do BBB 21, que se apresenta na noite deste sábado (30), no Privilége Vitória, na Praia do Canto , registrou em seu Instagram o entusiasmo com as belezas da Capital do Espírito Santo.

"Minha gente, chegamos em Vitória... Deixa eu dizer uma coisa: a gente está passada com a beleza da cidade de Vitória! Tem noção não, povo!", iniciou a cantora, nos Stories do Instagram.

"Eu pensava que Vitória era tipo Brasília, algo mais urbana, mas é uma cidade litorânea. A gente está de cara, porque tem uma ilha. Olha, vocês não tem noção, depois eu vou mostrar", completou.

Juliette vai apresentar o show da turnê "Caminho", que já passou pelo Rio de Janeiro e João Pessoa com platéia lotada. Em Vitória, ela já colhe o carinho dos fãs.

"Fui recebida com muito carinho pelos fãs, um monte de gente no aeroporto, tirei foto. Quero todo mundo no show mais tarde, viu. Vou começar agora a me organizar para mais tarde estar linda esperando vocês", finalizou.