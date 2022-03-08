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Recalculou a rota

'Mudei toda minha perspectiva de vida', diz Juliette sobre morte de irmã

Ela comentou sobre a morte de sua irmã Julienne, que ocorreu há 13 anos, durante entrevista ao "Conversa com Bial". A então jovem de 17 anos morreu em decorrência de um AVC causado por um aneurisma cerebral.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2022 às 19:16

Juliette Freire já gastou quase todo o prêmio do BBB
Juliette Freire participou do "Conversa com Bial" Crédito: Instagram/juliette
Juliette Freire comentou sobre a morte de sua irmã Julienne, que ocorreu há 13 anos, durante entrevista ao "Conversa com Bial" (TV Globo). A então jovem de 17 anos morreu em decorrência de um AVC causado por um aneurisma cerebral.
"Eu nasci de novo, mudei toda a minha perspectiva de vida, recalculei a rota", afirmou a campeã da edição de 2021 do BBB.
"Antes de minha irmã morrer eu tinha uma vida muito simples, muito consciente, mas plena [...]. Quando eu experimentei a morte da minha irmã, eu caí num limbo de ausência de fé em tudo; de fé em mim, em espiritualidade, em tudo. E ali eu entendi a finitude da vida, o quanto nossa vida é breve", disse em conversa com Pedro Bial.
A vencedora do "BBB 21" afirmou que a morte da irmã fez com que a cantora buscasse o orgulho da mãe, que também havia perdido outro filho anteriormente.
"Eu comecei a estudar loucamente, virei uma leoa em tudo. Eu não descansava. Quando estava cansada e pensava em dormir, lembrava de meu propósito, e assim foi. Depois disso eu passei em todos os vestibulares que eu fiz, eu apoiei a minha família, eu trabalhei, eu consegui tudo no meu limite, claro, que é pouco, mas é o suficiente, e com muito orgulho", relatou Juliette.
A entrevista completa da ex-BBB vai ao ar no "Conversa com Bial" que será exibido na madrugada desta quarta-feira (9) na TV Globo.

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