Sarah Fonseca, ex-'De Férias Com O Ex', denuncia racismo sofrido em padaria

A influenciadora Sarah Fonseca relatou um caso de racismo em uma padaria do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@sarahfonseca

Sarah Fonseca, ex-De Férias Com O Ex, contou nas redes sociais, nesta segunda-feira (07), um episódio de racismo que sofreu em uma padaria na zona Sul do Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado no Instagram, a influencer relatou que, ao conversar com o namorado e a família dele perto do estabelecimento, foi abordada por um homem que teria pedido para ela se retirar, dizendo para “não incomodar as pessoas pedindo dinheiro”.

“Acabei de sofrer racismo por esse cara aqui em Ipanema. Meu namorado estava sentado com os pais, fui conversar com ele. E ele (o homem) mandou eu sair porque achou que eu estava pedindo dinheiro ou perturbando eles. Tem noção do que é isso? Que vergonha!”, disse Sarah aos prantos nos stories.

“Até quando vamos ser vistos assim? Eu me senti muito humilhada porque tudo aconteceu muito rápido. Eu mal cheguei e já fui abordada. Ele (o funcionário) agiu com injúria racial comigo”, disse a jovem ao colunista Leo Dias.

Sobre como aconteceu, Sarah começa dizendo que seu namorado e a mãe dele são da Alemanha, portanto não falam português. E, ao irem fazer um lanche na padaria que acusa de racismo, decidiu voltar para casa pois estava com muita dor de cabeça. No momento em que foi pedir a chave para o namorado, acabou passando pela situação relatada no vídeo.

“Eu estava indo pra essa padaria com meu namorado, a mãe dele e o marido. No meio do caminho, eu decidi voltar pra casa porque estava com dor de cabeça. Voltei tudo e quando cheguei em casa, reparei que a chave não estava comigo e não tinha como eu entrar. Voltei o caminho todo e fui até a padaria (chamada de Baked) que seria nosso destino. Vi eles sentados numa mesa na calçada, atravessei a rua e fui logo na direção deles na mesa.”

NOTA DE REPÚDIO

A padaria Baked divulgou uma nota de repúdio nas redes sociais após o ocorrido, nesta segunda-feira (07). O texto do estabelecimento diz que o segurança do episódio de racismo não é funcionário do comércio e que ele não representa os valores da empresa. Segundo a nota, as medidas necessárias já estão sendo tomadas.

“A Equipe Baked ficou ciente nas últimas horas que um episódio de discriminação ocorreu hoje em nossa loja, envolvendo prestador de serviços do bairro e uma de nossas clientes. Acreditamos que essa situação é extremamente grave, e estamos completamente indignados. Gostaríamos de esclarecer que o segurança em questão não é funcionário contratado da Baked, e sim um prestador de serviços para a rua, e de maneira nenhuma ele nos representa.

Já entramos em contato com a associação de lojistas informando o ocorrido para que sejam tomadas as medidas necessárias o quanto antes !