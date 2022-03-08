Tiago Abravanel pede saída de Jade: 'Não preciso nem falar. É isso'

Tiago Abravanel pede saída de Jade Crédito: Globo

Mesmo tendo saído do Big Brother Brasil 22 (Globo) após apertar o botão de desistência, Tiago Abravanel segue sendo mencionado pelos participantes e acompanhando o programa aqui de fora.

Desta vez, logo após Jade citá-lo durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (7) para apontar Arthur Aguiar como o incoerente da casa, o neto de Silvio Santos declarou sua torcida para que a influenciadora seja a sétima eliminada no Paredão.

Em um vídeo postado no Twitter, o ator afirmou que não há dúvidas sobre como deve ser o Paredão desta terça-feira (8). "Arthur, Jessi e Jade? Não preciso nem falar que é Fora Jade né Brasil? É isso".

Emparedados na semana, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane aguardam a decisão do público e um deles deixará a disputa pelo prêmio.

A definição aconteceu na noite deste domingo após votação tradicional, com votos no confessionário. Gustavo conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta com uma reviravolta na última rodada.

A noite de Paredão começou com Jade e Arthur já emparedados, uma vez que a sister atendeu ao Big Fone, no sábado (5). A surpresa garantia à pessoa que atendesse o telefone a ida direto para o Paredão ao lado de outra pessoa que ela indicasse.