Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

"BBB 22": Paulo André e Pedro Scooby se desentendem ao falar sobre Lucas

Papo ocorreu na área externa na noite desta terça-feira (7). "Estranho da parte dele, ele sempre falou que queria fazer as alianças... ele sempre cobrou isso", diz Scooby
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2022 às 08:13

Paulo André e Scooby vencem Prova do Líder
Paulo André e Scoobytiveram um desentendimento Crédito: Reprodução/Globoplay
Paulo André e Pedro Scooby tiveram um desentendimento ao falar sobre a postura de um dos participantes do Big Brother Brasil 22 (Globo). O papo ocorreu na área externa na noite desta terça-feira (7).
Após Lucas afirmar sua escolha ao ficar do lado dos brothers após a formação do Paredão de ontem, e de Gustavo falar sobre seu término com Laís, os brothers começam a falar sobre um outro brother na casa.
"Estranho da parte dele, ele sempre falou que queria fazer as alianças... ele sempre cobrou isso", diz Scooby.
Em seguida, PA se mostrou a favor do brother em questão. O surfista diz para o amigo que não entendeu o ponto de vista dele e eles se desentendem.
"É um caso à parte", diz Paulo André.
Mas Scooby comenta: "É maluco, gosta de ser do contra. Só ele não entendeu, deixa ele..."

Veja Também

Tiago Abravanel pede saída de Jade: 'Não preciso nem falar. É isso'

Tadeu Schmidt faz balanço dos 50 primeiros dias à frente do BBB

Marília Gabriela diz por que não quer voltar a fazer televisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos globo Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF
Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados