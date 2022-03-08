Marília Mendonça gravou música inspirada em sucesso de Billie Eilish

A cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, gravou uma música inspirada em "Happier Than Ever", de Billie Eilish. A informação foi revelada recentemente pelo também cantor e irmão da sertaneja, João Gustavo.
Em publicação no Twitter, o cantor contou que a música "Você Me Faz Odiar O Carnaval" tem influências do hit da cantora pop norte-americana. O artista também disse que a composição foi feita por ele, Marília, Dom Vittor e Matheus Araújo.
No entanto, mesmo sendo uma das várias gravações que a cantora deixou pronta, ainda não há uma data prevista para o lançamento da canção.
Em setembro de 2021, a rainha da sofrência surpreendeu os fãs e publicou um áudio cantando um trecho de "Happier Than Ever", apenas com voz e violão.