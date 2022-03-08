Marília Mendonça gravou música inspirada em sucesso de Billie Eilish

Marília Mendonça gravou música inspirada em "Happier Than Ever", de Billie Eilish Crédito: Instagram/mariliamendoncacantora

A cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, gravou uma música inspirada em "Happier Than Ever", de Billie Eilish. A informação foi revelada recentemente pelo também cantor e irmão da sertaneja, João Gustavo.

Em publicação no Twitter, o cantor contou que a música "Você Me Faz Odiar O Carnaval" tem influências do hit da cantora pop norte-americana. O artista também disse que a composição foi feita por ele, Marília, Dom Vittor e Matheus Araújo.

Uma curiosidade que talvez vocês não saibam, a música “você me fez odiar o carnaval” foi feita em cima de um tema de uma música já existente https://t.co/ojDPPK6kQF



Essa é a música que pegamos como referência para elaborar a canção que vocês tanto pedem. — jao (@jgdiasgo_joao) March 4, 2022

No entanto, mesmo sendo uma das várias gravações que a cantora deixou pronta, ainda não há uma data prevista para o lançamento da canção.

Em setembro de 2021, a rainha da sofrência surpreendeu os fãs e publicou um áudio cantando um trecho de "Happier Than Ever", apenas com voz e violão.