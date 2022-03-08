Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Talentosas!

Marília Mendonça gravou música inspirada em sucesso de Billie Eilish

Irmão da cantora, João Gustavo, contou a curiosidade nas redes sociais, afirmando que "Você me Fez odiar o Carnaval” foi feita em cima de um tema de uma composição da estrela pop norte-americana, "Happier Than Ever"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Março de 2022 às 18:46

Marília Mendonça
Marília Mendonça gravou música inspirada em "Happier Than Ever", de Billie Eilish  Crédito: Instagram/mariliamendoncacantora
A cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, gravou uma música inspirada em "Happier Than Ever", de Billie Eilish. A informação foi revelada recentemente pelo também cantor e irmão da sertaneja, João Gustavo.
Em publicação no Twitter, o cantor contou que a música "Você Me Faz Odiar O Carnaval" tem influências do hit da cantora pop norte-americana. O artista também disse que a composição foi feita por ele, Marília, Dom Vittor e Matheus Araújo.
No entanto, mesmo sendo uma das várias gravações que a cantora deixou pronta, ainda não há uma data prevista para o lançamento da canção.
Em setembro de 2021, a rainha da sofrência surpreendeu os fãs e publicou um áudio cantando um trecho de "Happier Than Ever", apenas com voz e violão.

Veja Também

Tadeu Schmidt é parado na Lei Seca e elogia fiscais: 'só posso aplaudir'

Promessa nos anos 1990, Tom Cavalcante chega aos 60 fazendo rir

Maíra Cardi fala em traição de Jade com ex-namorado: 'Brasil comenta'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Marília Mendonça Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda
Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados